#PorscheMobil1Supercup - Finish! The #Porsche #Supercup season opener in #Monaco is over. The winner was @LarrytenVoorde ahead of @jaxonevans_ and @DorBoccolacci. Further positions:



P4 Christopher Zöchling

P5 @FlorianLATORRE

P6 Leon Köhler#911GT3Cup @Customer_Racing pic.twitter.com/ZuH4BYsp3q