Nom prestigiéise Grand-Prix vu Monaco steet e weidere Stroossecircuit um Programm.

Baku ass zwar ganz aneschters wéi Monte Carlo, an awer op d’mannst grad esou opreegend. D’Streck ass eng Mëschung aus extrem laange Ligne Droiten an extrem enke Passagen. Nodeems Mercedes zu Monaco wuertwiertlech ënnert d’Rieder koum, leien elo Verstappen a Red Bull a béiden Tabellen un der Spëtzt. Fir den Hollänner ass et esouguer déi éischte Kéier a senger Karriär, dass hien als WM-Leader an eng Course geet. Mä Baku ass eng Mercedes-Streck! Suivéiert de FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2021 live op RTL Lëtzebuerg.

#BakuGP

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Programm



Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE

Samschdeg, 5. Juni 2021

Ufank vun der Emissioun: 13h55

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 15h05

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE

Sonndeg, 6. Juni 2021:

Ufank vun der Emissioun: 13h20

Départ vun der Course: 14h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 15h50

Saison-Kalenner 2021

4. bis 6. Juni: Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2021

Baku City Circuit - Aserbaidjan

ausgefall: Formula 1 Turkish Grand Prix 2021



18. bis 20. Juni: Formula 1 Emirates Grand Prix De France 2021

Circuit Paul Ricard - Frankräich



25. bis 27. Juni: Formula 1 myWorld Grosser Preis Von Österreich 2021

Red Bull Ring - Éisträich



2. bis 4. Juli: Formula 1 myWorld Grosser Preis Von Österreich 2021

Red Bull Ring - Éisträich



16. bis 18. Juli: Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2021

Silverstone Circuit - England



30. Juli bis 1. August: Formula 1 Magyar Nagydíj 2021

Hungaroring - Ungarn

27. bis 29. August: Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2021

Circuit de Spa-Francorchamps - Belsch

3. bis 5. September: Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2021

Circuit Zandvoort - Holland

10. bis 12. September: Formula 1 Heineken Gran Premio D’italia 2021

Autodromo Nazionale Monza - Italien

24. bis 26. September: Formula 1 VTB Russian Grand Prix 2021

Sochi Autodrom - Russland

1. bis 3. Oktober: Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2021

Marina Bay Street Circuit - Singapur

8. bis 10. Oktober: Formula 1 Japanese Grand Prix 2021

Suzuka International Racing Course - Japan

22. bis 24. Oktober: Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2021

Circuit of The Americas - Amerika

29. bis 31. Oktober: Formula 1 Gran Premio De La Ciudad De México 2021

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

5. bis 7. November: Formula 1 Heineken Grande Prêmio De São Paulo 2021

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

19. bis 21. November: Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2021

Melbourne Grand Prix Circuit - Australien

3. bis 5. Dezember: Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix 2021

Jeddah Street Circuit - Saudiarabien

10. bis 12. Dezember: Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi