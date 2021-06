Fir déi vum Succee verwinnten Ecurie mam Stär war et jo virun zwou Wochen wierklech e Grand Prix fir ze vergiessen.

Formel 1 zu Baku - Rep. Tom Flammang

An der Formel 1 geet et dëse Weekend an déi 6. Ronn mam Grousse Präis vum Aserbaidschan zu Baku. Nom Succès virun zwou Woch beim Grand Prix vu Monaco, ass de Max Verstappen op Red Bull elo déi éischte Kéier a senger Karriär Leader am Weltmeeschterschaftsklassement. Nom Debakel vun Monaco däerf een awer op d'Reaktioun vu Mercedes a vum Rekordweltmeeschter Lewis Hamilton gespaant sinn.

De fräien Training kënnt Dir op RTL.lu suivéieren. De Qualifying muer um 2, an d'Course e Sonndeg och um 2, mam Virprogramm vun 20 op 1 un, ass dann och Live bei eise Kolleege vun Tëlee Lëtzebuerg op RTL Zwee.

Fir déi vum Succès verwinnten Ecurie mam Stär war et virun zwou Woche wierklech e Grand Prix fir ze vergiessen. De Valteri Bottas huet missen opginn, well beim Boxestopp eng Radmudder net wollt erofgoen. De Lewis Hamilton koum un Enn, nodeems d'Boxestopp-Strategie, net wéi erhofft fonctionéiert hat, op déi 7. Plaz an huet och déi éischte Positioun am WM-Klassement missen ofginn. Et däerf een deemno gespaant sinn, ob Mercedes zeréckschléit, den RTL-Formel 1 Expert Serge Pauly: "De Lewis huet sech wärend der Course ferm opgereegt. Dat schéngt och Konsequenzen ze hunn. Et ass ze héieren, datt Vertragsverhandlungen op Äis geluecht goufen. Mä et weess een, wann Mercedes mam Réck zur Mauer steet, sinn se am Geféierlechsten."

Et ass déi éischte Kéier, datt den Hollänner Max Verstappen Leader am WM-Klassement ass. De Serge Pauly geet awer schonn dovun aus, datt den 23 Joer ale Red Bull-Pilot d'aktuell Situatioun richteg aschätze kann, virun allem well hien och weess, datt Mercedes zu Monaco extrem schwaach war, an de Pole-Setter Charel Leclerc mat sengem Ferrari guer net un den Depart konnt goen: "Op där anerer Säit gëtt et engem jonke Pilot wann hien déi éischte Kéier a senger Karriär als WM-Leader an d'Course geet, Opdriff."

Monaco war jo schonn e Stadciruit, genee wéi elo deen zu Baku. Dat ass awer u sech scho quasi déi eenzeg Gemeinsamkeet: "Mir hunn eng Ligne droite vun 2,2 Kilometer, op där d'Piloten eng 20 Sekonne Vollgas ginn. An da gëtt et och déi enkste Kéier vum Joer mat just 7.2 Meter, wou een sech dann d'Fro stellt wéi do iwwerhaapt e Formel 1 Auto mat 90 doduerch kënnt."

Zejoert war wéinst der Covid-Pandemie jo net am Aserbaidschan gefuer ginn. Vun deene 4 Coursen déi bis elo zu Baku gefuer goufen, stoung e Mercedes-Pilot 3 mol ganz uewen um Podium.