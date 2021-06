E Samschdeg konnt sech de Fuerer vu Ferrari virum Lewis Hamilton an dem Max Verstappen déi zweet Pole Position hannertenee sécheren.

De Qualifying zu Baku hat e Samschdeg e puer Startschwieregkeeten. De Q1 war gläich zwee Mol gestoppt ginn, dat nodeems de Lance Stroll an den Antonio Giovinazzi hir Gefierer an d'Mauer gesat hunn.

Och am zweete Qualifying gouf et um enke Circuit duerch d'Haaptstad vum Aserbaidjan duerch en Accident vum Daniel Ricciardo kuerz eng Ënnerbriechung. Op Grond vum roude Fändel eng Minutt viru Schluss vum Q2, huet de Sebastian Vettel et net an de Q3 gepackt.

Do war et um Enn de Charles Leclerc, dee sech no engem weidere roude Fändel d'Pole Postion séchere konnt. Duerch en Accident vum Yuki Tsunoda war et den anere Fuerer nämlech net méi méiglech eng lescht séier Ronn ze fueren. Op déi zweet Plaz ass de Lewis Hamilton vu Mercedes komm, dat virum Max Verstappen vu Red Bull.

D'Course um Sonndeg gëtt vun 13.20 Auer u live op RTL ZWEE an am Livestream op RTL.lu iwwerdroen.