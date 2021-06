De Max Verstappen ass als 1. vun der Course 5 Ronne viru Schluss an d'Mauer gerannt. Doduerch steet de Perez ganz uewen um Podium, virum Vettel a Gasly.

De Lewis Hamilton huet iwwerdeems beim Restart alles riskéiert a krut an der 1. Kéier net méi rechtzäiteg gebremst, sou dass de Brit ob déi 16. Plaz zeréckgefall ass. De Verstappen bleift doduerch Leader an der WM.

Et huet alles no enger Victoire fir de Max Verstappen ausgesinn, bis hie 5 Ronne viru Schluss an d'Mauer gerannt ass. D'Course goufs doropshin ënnerbrach an eng ronn 30 Minutte méi spéit nees opgeholl. Et deit villes dorops hin, dass Pirelli Problemer mat de Pneuen hat, well de Lance Stroll op der nämmlechter Plaz identesch accidentéiert ass.

Max is out of the car. It looks like an issue with his left rear tyre has caused his dramatic exit #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/2LMONjC1qJ — Formula 1 (@F1) June 6, 2021

Profitéiert vum Accident vum Red-Bull-Pilot huet säi Co-Equipier Sergio Perez, deen doduerch seng 1. Course fir seng nei Ekipp konnt gewannen. De Lewis Hamilton konnt sengersäits net vum Verstappen sengem Out profitéieren an huet nom Restart ze vill Risiko geholl. Hie klasséiert sech um Enn op der 16. Plaz. Um Enn kënnt de Mercedes-Pilot op déi 16. Plaz.

Iwwerdeems huet de Charles Leclerc séier missen agesinn, dass et am Aserbaidjan fir hien näischt ze huele gëtt an huet fréi an der Course Plaz ëm Plaz verluer. De Ferrari-Pilot klasséiert sech no 51 Ronnen als 4.

