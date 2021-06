De Kevin Peters geet de Weekend vum 26.-27. Juni an der Autocross-Europameeschterschaft un den Depart. An deem Kader ass hien och eng Testcourse gefuer.

Dëst a Frankräich zu St. Igny-de-vers a Frankräich, enger Course vum Challenge SEAC.

Well d'Wieder samschdes schlecht war an d'Streck deementspriechend an engem schlechten Zoustand, hat d'Ekipp ronderëm de Kevin Peters decidéiert net um Zäittraining deelzehuelen, fir d'Material ze schounen.

Fir e Sonndeg war d'Streck awer nees perfekt preparéiert gi vun den Organisateuren. Well de Kevin Peters keen Training a keng 1. Manche gefuer war, huet hie musse vu ganz hanne fortfueren an der 2. Manche. E konnt bis op Plaz 2 no vir fueren an domat am 3. Laf aus der 1. Rei starten.

Am 3. Laf konnt hie sech géint säi stäerkste Géigner, den Tschech Jakub Novotny behaapten an dee Laf fir sech entscheeden. Och an der Halleffinall ass et du gutt gelaf fir de Lëtzebuerger, deen och dëse gewanne konnt.

An der Finall ass dunn och alles no Plang gelaf an um Enn geet d'Victoire un de Kevin Peters, virum Jakub Novotny (CZ) an dem Marveen Sturbois (B).

Fir de Kevin Peters war de Weekend a Frankräich eng gutt Preparatioun op d'Autocross-Europameeschterschaft.