Verpasst kee Moment a suivéiert déi komplett Course live a mat original engleschem Commentaire op RTL Play.

De Lëtzebuerger geet mat der Ekipp „RAC41 Chromeburner“ un den Depart vun de 24 Stonne vu Le Mans. Hien ass ee vun dräi Piloten. Zesumme mam Wayne Tessels a Grégory Fastre gi si an der Superstock-Klass un den Depart. An der FIM EWC gëtt an zwou verschiddene Kategorië gefuer. Et gëtt tëscht der „Forumla EWC“- an der „Superstock“-Klass ënnerscheet. D'Superstock-Klass vum Chris Leesch explizéiert.

Déi legendär 24-Stonne-Coursse vu Le Mans gëtt dëst Joer wéinst Corona-Restriktiounen ouni Zuschauer gefuer. D'Pilote wiessele sech gewéinlech no 50 bis 55 Minutten of, wann den Tank eidel ass. D'Ekipp decidéiert iwwer déi richteg Taktik bei de Wiesselen.

