An der Formel 1 geet et dëse Weekend mam Grousse Präis vu Frankräich zu Le Castellet an déi 7. Ronn.

Et ass awer och den Optakt vun 3 Grand-Prixen an deenen nächsten 3 Wochen hannerteneen. Et däerf ee gespaant sinn, ob Mercedes sech elo vun deene leschten zwou Courssen erholl huet.

Virschau Formel 1 / Reportage Lynn Kayser

Zu Monaco war et fir d'Ecurie mam Stär schonn e Weekend fir ze vergiessen. Zu Baku ass et fir de Rekordweltmeeschter Lewis Hamilton a fir de Valtteri Bottas och net besser gaangen, dozou den RTL-Formel-1-Expert Serge Pauly:

"Jo op den 1. Bléck gesäit et esou aus, wéi wa Mercedes 2 schwaarz Weekender hannertenee gehat hätt. Wann ee sech Baku méi genee ukuckt, ech mengen dat war éischter en Debakel fir de Valtteri Bottas, de Lewis Hamilton ausser beim Roude Fändel, hätt hien awer 2. oder 3. kënne ginn. Zu Brakely hu se bestëmmt dru geschafft, datt de Lewis an Zukunft net méi dee falsche Knäppchen dréckt."

Iwwerhaapt ass an de leschte Deeg jo scho vill iwwert de Valtteri Bottas spekuléiert ginn. D'Zäit vum Finn bei Mercedes schéngt gezielt, an den Geogres Russel vu Williams gëllt als Successeur:

"Eng Rumeur, déi vun de Kolleege vu Sky Italia an Ëmlaf bruecht gouf. Bis elo sinn et just Rumeuren. Op der Pressekonferenz vun alle Concernéierten huet et ëmmer just geheescht, mir wëssen näischt, mir konzentréieren eis op d'Course vum Weekend."

Am éischten fräien Training war de Bottas e Freideg de Moien de Séiersten.

Wat de Circuit a Südfrankräich ugeet, däerf ee gespaant sinn, op vill op der Streck geschitt, mengt de Serge Pauly:

"Le Castellet gesäit mat sengem blo, roude Sträife relativ flott aus, ma ech denken, datt et éischter iwwert d'Strategie geet, a Stand elo, d'Meteo kéint eng Roll spillen, e Sonndeg si Schauere gemellt."

Zejoert ass jo net a Frankräich gefuer ginn. Do virdru konnt sech de Lewis Hamilton bei den zwou leschten Editioune souwuel d'Pole Positioun sécheren, wéi och all Kéier d'Victoire feieren.

De Fräien Training kënnt Dir e Samschdeg op RTL. lu an um RTL Play suivéieren. De Qualifying e Samschdeg an d'Course e Sonndeg sinn dann och live mat Lëtzebuerger Commentairen bei eise Kolleege vun der Tëlee op RTL ZWEE, am Stream op RTL.lu an um RTL Play ze gesinn.