No engem Qualifying mat zwee roude Fändelen ka sech de Max Verstappen virum Lewis Hamilton an dem Valtteri Bottas d'Pole sécheren.

Schonn direkt am Q1 ass de Yuki Tsunoda vun der Streck ofkomm an an d'Mauer gerannt. Et gouf e roude Fändel an de Qualifying gouf ënnerbrach bis den Auto vun der Streck geholl gouf. Um Enn vum Q1 gouf et nach eemol e roude Fändel opgrond vun engem Accident vum Mick Schumacher. Dono gouf de Q1 ofgebrach an e puer Fuerer konnte keng schnell Ronn méi fueren. Sou och de Lance Stroll an de Kimi Raikkönen déi et soumat net an de Q2 gepackt hunn.

Nodeems et am Q2 keng gréisser Iwwerraschungen goufen, hu sech am Q3 Mercedes a Red Bull ëm déi éischt Plazen duelléiert. Um Enn war de Max Verstappen op Red Bull de séiersten virun den zwee Mercedes-Fuerer Lewis Hamilton a Valtteri Bottas.