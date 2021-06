Um Circuit Paul Ricard huet de Verstappen den Hamilton an der zweet leschter Ronn konnten iwwerhuelen a gewënnt virum Mercedes Pilot an dem Sergio Perez.

Um Circuit Paul Ricard zu Le Castellet ass d'Course fir den 1. aus dem Qualifying Max Verstappen alles anescht wéi gutt lass gaangen. No engem Verbremser kennt de Red Bull Pilot vun der Streck of an esou konnt de Lewis Hamilton laanscht den Hollänner zéien an huet domatt seng 1. Plaz verluer.

An der Suite huet sech d'Course neutraliséiert an den Hamilton huet d'Course vun der Spëtzt aus kontrolléiert. Nodeems Pneue bei quasi allen Fuerer dunn staark ofgebaut hunn, ass et zu deenen éischte Boxenstopps komm. An hei war de Verstappen 1 Ronn éischter an d''Box komm wéi de Mercedes-Pilot a konnt sech sou déi 1. Plaz zeréck erkämpfen. Ob der 3. Plaz louch de Valtteri Bottas. De Verstappen huet sech aneschters wéi déi zwee Mercedes-Fuerer nach emol entscheet nei Pneuen an d'Box sichen ze goen, an huet esou an de leschte Ronne vun hanne béid Mercedes-Piloten attackéiert.

An Taktik vu Red Bull sollt um Enn opgoen. De Hollänner konnt sech an de Schlussronne souwuel de Valtteri Bottas wéi och de Lewis Hamilton kropen, a gewënnt domat de Grousse Präis vu Frankräich.

Domat bleift de Max Verstappen 1. am General, mat 131 Punkten. 12 Punkten hannendrun leit de Lewis Hamilton (119).

