Um Sachsenring huet de Spuenier op Honda no enger super Leeschtung seng 1. Victoire an dëser Saison konnte feieren, a gewënnt virum Miguel Oliveira.

Um Sachsenring an Däitschland ass dem Marc Marquez op Honda vun der 5. Plaz e super Start gelongen a huet sech kuerz dorops an op der 1. Plaz erëm fonnt. De 6-fache Weltmeeschter an der MotoGP war deemno de Gewënner vum Start, a louch virum Aleix Espargaro a Féierung. 21 Ronne viru Schluss huet e liichte Reen zu Wuert gemellt an et huet sech gewisen, wien am MotoGP Zirkus ob de naasse Stroossen wuel fillt. De Marc Marquez louch an dëser Phase vun der Course virum Jack Miller ob Ducati. Béid Fuerer si bekannte Reen-Spezialisten.

De Gewënner vun der leschter Course Miguel Oliveira op KTM huet sech an der Suite vun der Course bis ob déi 2. Plaz no vir konnte schaffen, an et ass an der Schlussphase ëmmer méi no un de Marc Marquez erugefuer. Fir huet sech trotz allem awer näischt méi gedoen, sou dass de Marc Marquez seng 11. Course a senger Karriär um Stéck um Sachensring gewanne konnt, virum Miguel Oliveira a Fabio Quartararo. Fir Honda war et déi éischte Victoire säit Valencia 2019. Am General bleift no enger 3. Plaz de Fabio Quartararo a Féierung.

An der Moto2 gouf et e Sonndeg de Moien eng Victoire vum Remy Garner (Ajo-Kalex), deen domat weider 1. am General ass. An der Moto3 war den Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) de Séiersten, de Spuenier ass och 1. am General.

D'Resultater vun de Courssen

MotoGP

1. Marc Marquez (Honda)

2. Miguel Oliveira (KTM)

3. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha)

Moto2

1. Remy Gardner (Ajo-Kalex)

2. Aron Canet (Boscoscuro)

3. Marco Bezzecchi (SKY Racing Team)

Moto3

1. Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo)

2. Kaito Toba CIP (Green Power)

3. Dennis Foggia (Leopard Racing)

De General

MotoGP

1. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha)

2. Johann Zarco (Pramac Racing)

3. Jack Miller (Ducati Lenovo)

Moto2

1. Remy Gardner (Ajo-Kalex)

2. Raul Fernandez (Ajo-Kalex)

3. Marco Bezzecchi (SKY Racing Team)

Moto3

1. Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo)

2. Sergio Garcia (Aspar-GasGas)

3. Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo)