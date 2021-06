Fir déi Léit, déi um Feierdag e bësse méi Action brauchen, gouf e Mëttwoch de Moien déi fënneft Editioun vum Roude Léiw Classic Rally organiséiert.

Et ass en Tour duerch d’Land, bei deem d’Léit mat hiren Oldtimere matfuere kennen. Eng genee Streck gëtt net virgeschriwwen. Et gëllt Kaart liesen an Hiweiser de chiffréieren. Hei um Rouscht goung et de Moie lass. Ronn 85 Léit hunn sech fir de Roude Léiw Classic ageschriwwen. Fir d’Véronique ass et net den éischte Rally, hat fiert schonn zënter 14 Joer mat, an awer war d’Virfreed grouss.

Véronique Grasges, ass mat 12 Joer déi éischte Kéier matgefuer: "Al Autoe begeeschtere mech schonn ëmmer. Ech fannen et ass ëmmer eng schéin Atmosphär op sou engem Rallye. Mir sinn eng grouss Famill hei zu Lëtzebuerg an och déi Léit erëmzegesinn, dat ass ëmmer schéin. Et mëscht mir ëmmer Spaass bei esou Rallyen dobäi ze sinn. Dat wichtegst ass Spaass ze hunn an eng gutt Equipe am Auto ze sinn."

No e puer Preparatioune geet et da lass op d’Strooss. Ënnerwee mussen d’Oldtimerfans Stempelen a Buschtawe sammele fir hier Bordkaart ze fëllen. Déi ginn se dann op esou Kontrollpunkten of.

Jean-Paul, hëlleft beim Roude Leiw Classic: "Den Organisateur gesäit da vis-à-vis vum Originalen op dee Konkurrent dann alles richteg der Rei no gefuer ass."

Jiddereen deen en Auto huet, dee virun 1999 gebaut gouf, dierf hei matmaachen. Dëst d’Joer war Demande fir um Navigatiouns-Rallye deelzehuelen däitlech méi héich. Fir den Organisateur ass kloer wisou de Roude Léiw Classic esou grousse Succès huet.

Den Organisateur Jean-Paul Schammel: "D’Bordbuch ass net ze komplizéiert an et ass keng Moyenne, et geet net em d’ Vitesse. Jiddereen huet sou laang Zäit wei e well. Et geet drëm fir déi Kontrollen ze fannen, déi deelweis dann och bësse mat Fale gespickt si bei den Experte lo, bei Touring ass dat bësse méi einfach."

Keng Course géint d’Zäit mee Spaass a Freet um Fueren, dat huet hei déi meeschte Léit motivéiert och um Feierdag fréi aus dem Bett ze klammen.