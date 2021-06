Erliewe mir grad e Generatiounswiessel an der Formel1?

De Max Verstappen huet a Frankräich net nëmmen de Lewis Hamilton op der Piste geschloen, mä och den éischte Grand Slam (Pole, Victoire a séierste Ronn) a senger Carrière realiséiert. Den Hollänner kënnt als Tabelle-Leader op Spielberg. Et ass d'Heemspill vu sengem Red-Bull-Team. D'F1 mécht iwwregens zweemol Statioun an Éisträich. Dëse Weekend ass et de Grousse Präis vun der Steiermark, iert nächste Weekend de Grousse Präis vun Éisträich um Programm steet.

Suivéiert de FORMULA 1 BWT GROSSER PREIS DER STEIERMARK 2021 live op RTL Lëtzebuerg am Livestream op RTL.lu an um RTL Play

Commentaire: Tom Hoffmann

Programm



Fräien Training, Livestream op RTL.lu an um RTL Play



Freideg, 25. Juni 2021: 11h25 – 12h35

Freideg, 25. Juni 2021: 14h55 – 16h05

Samschdeg, 26. Juni 2021: 11h55 – 13h05

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE

Samschdeg, 26. Juni 2021

Ufank vun der Emissioun: 14h55

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h05

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE

Sonndeg, 27. Juni 2021

Ufank vun der Emissioun: 14h20

Départ vun der Course: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h50

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2021

25. bis 27. Juni: Formula 1 BWT Grosser Preis Von der Steiermark 2021

Red Bull Ring - Éisträich



2. bis 4. Juli: Formula 1 myWorld Grosser Preis Von Österreich 2021

Red Bull Ring - Éisträich



16. bis 18. Juli: Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2021

Silverstone Circuit - England



30. Juli bis 1. August: Formula 1 Magyar Nagydíj 2021

Hungaroring - Ungarn

27. bis 29. August: Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2021

Circuit de Spa-Francorchamps - Belsch

3. bis 5. September: Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2021

Circuit Zandvoort - Holland

10. bis 12. September: Formula 1 Heineken Gran Premio D’italia 2021

Autodromo Nazionale Monza - Italien

24. bis 26. September: Formula 1 VTB Russian Grand Prix 2021

Sochi Autodrom - Russland

8. bis 10. Oktober: Formula 1 Japanese Grand Prix 2021

Suzuka International Racing Course - Japan

22. bis 24. Oktober: Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2021

Circuit of The Americas - Amerika

29. bis 31. Oktober: Formula 1 Gran Premio De La Ciudad De México 2021

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

5. bis 7. November: Formula 1 Heineken Grande Prêmio De São Paulo 2021

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

19. bis 21. November: Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2021

Melbourne Grand Prix Circuit - Australien

3. bis 5. Dezember: Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix 2021

Jeddah Street Circuit - Saudiarabien

10. bis 12. Dezember: Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi