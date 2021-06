Vun der zweetleschter Startpositioun op Plaz 11 no vir geschafft.

Domadder huet den Dylan Pereira zwar bewisen, dass een zu Monaco trotz allem iwwerhuele kann, mä wierklech zefridde kann hie mam Optakt vum Porsche Supercup net sinn. Zu Spielberg geet den internationale Porsche-Markeporkal an déi zweete Ronn. Et ass eng Streck, déi dem jonke Lëtzebuerger läit. D’lescht Joer huet hien do eng Manche vum Supercup an dräi Manche vum däitsche Carrera Cup gewonnen.

Sonndeg, 27. Juni 2021:

Ufank vun der Emissioun: 12h20

Départ vun der Course: 12h25

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 13h05

Saison-Kalenner 2021

25. bis 27. Juni: Spielberg, Austria

Red Bull Ring - Éisträich



2. bis 4. Juli: Spielberg, Austria

Red Bull Ring - Éisträich

16. bis 18. Juli: Silverstone, Great Britain

Silverstone Circuit - England

30. Juli bis 1. August: Budapest, Hungary

Hungaroring - Ungarn

27. bis 29. August: Spa-Francorchamps, Belgium

Circuit de Spa-Francorchamps - Belsch

3. bis 5. September: Zandvoort, Netherlands

Circuit Zandvoort - Holland

10. bis 12. September: Monza, Italy

Autodromo Nazionale Monza - Italien