No ufängleche Problemer mat de Bremsen an enger 24. Plaz am Qualifying hunn den Donny Wagner an de Joël Prim (Ford Mustang V8) sech no an no eropgeschafft.

Um Enn war et eng fantastesch 7. Plaz bei den 3 Stonnen vu Spa. An hirer Klass goufe si di 4. Den zweeten Equipage mam Claude Lang a Robert Hamilton op hirem Fiat 850 Berlina koumen op déi 34. Plaz. © Jeannot Boesen