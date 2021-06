No 3 vu 6 Courssen läit d'Lëtzebuerger Team "Racing Experience" an de European Le Mans Series mat hirem LMP3 hannert den eegenen Erwaardungen zeréck.

Fir d'European Le Mans Series stinn dëst Joer 6 Endurance-Courssen am Kalenner, bei deenen all Kéiers 4 Stonne gefuer gëtt. An der LMP3-Klass fueren net manner wéi 16 Teams mat a ganz dacks leie just e puer Zéngtel tëscht der séierster Ronn an enger Plaz am leschten Drëttel.

Beim Lëtzebuerger Team Racing Experience vum Besëtzer a Grënner Christian Hauser, gehéiere 16 Leit zur Ekipp, vu Fuerer iwwer Mecaniciene bis hin zu den Ingenieuren. Déi mussen alleguerte perfekt openeen ofgestëmmt sinn, well d'Reglementatiounen an der ELMS sinn immens streng a komplex. De klengste Feeler beim Tanken, Pneuewiessel, wärend enger Safety-car-Phas oder soss Situatioune kann direkt mat enger Penalitéit bestrooft ginn, déi eng ganz Course zerstéiere kann. Et heescht also wärend dem ganze Renn-Weekend stänneg zu 100% konzentréiert ze sinn.

Team-Besëtzer Christian Hauser / © Underground Pictures

Optakt zu Barcelona

D'Saison war lassgaangen den 18. Abrëll zu Barcelona, dëst mat de Piloten Tom Cloet aus der Belsch, grad ewéi de Bridder David a Gary Hauser, woubäi den David Hauser zanter dëser Saison och nach d'Roll vum Generaldirekter vu Racing Experience iwwerholl huet. Den David ass dann och de Qualifying zu Barcelona gefuer a konnt den Duqueine D08 mat 1,3 Sekonne Réckstand op der 14. Plaz klasséieren.

Sonndes souz dann den Tom Cloet fir den Depart vun der 1. Course am Auto. Wärend dem 1. Stint war him just e klenge Feeler ënnerlaf am Ausgang vun der leschter Schikan, ma hie konnt den Auto wéi geplangt fir den éischte Stopp zeréck an d'Box bréngen. Wéi en awer nom Tankstopp nees zeréck op d'Streck fuere wollt, huet den Demarreur vum Auto net matgespillt, an den LMP3 huet fir eng Reparatur zeréck an d'Box bruecht ginn. Domat war natierlech all Chance op e gutt Klassement futsch, ma d'Mecaniciene konnten den Auto nees fit maachen a mat ronn 10 Ronne Verspéidung goung et zeréck op d'Streck, fir weider wichteg Kilometer an Erfarunge mam LMP3 ze sammelen.

An der Box muss all Handgrëff sëtzen. / © Underground Pictures

2. Course zu Spielberg an Éisträich

De 16. Mee, also e knappe Mount no dem Optakt vun der Saison, goung et um Red Bull Ring zu Spielberg ëm weider Punkten am ELMS-Championnat. Op dësem Circuit hat bis dohi just de Gary Hauser Erfarung, dëst aus senger Saison 2013 am GP2. Hie sollt dann och de Qualifying fueren, wou hien allerdéngs vun enger Reeschauer iwwerrascht gouf, grad deen Ament wou en aus der Boxegaass gefuer ass. Well de Qualifying just 10 Minutten dauert, huet et geheescht séier reagéieren, an de Gary ass zeréck an d'Box komm, fir op Reepneuen ze wiesselen, ouni awer ze wëssen, ob d'Streck net eventuell um Enn vum Qualifying nees eng deels dréche Spuer huet. Dat war du leider och geschitt an et gouf just eng 12. Plaz fir d'Team vu Racing Experience. Konkurrenten, déi mat Slicks nach déi lescht Ronn fuere konnten, waren hei kloer am Avantage.

Gary Hauser / © Underground Pictures

Sonndes an der Course ass nee den Tom Cloet de Start gefuer an huet wärend sengem Doppelstint vu bal 2 Stonnen e gudden Job gemaach. No him souz den David Hauser am Auto, deen nach kuerz op dréchener Streck fuere konnt, éier et ugefaangen huet mat reenen. Hien ass nach 5 Ronnen op Slicks ënner schwieregste Bedingungen op der Streck bliwwen, éier en an d'Box koum fir op Reepneuen ze wiesselen. No just enger Ronn gouf dunn awer de Safetycar op d'Streck geruff, well vill Autoe ofgeflu waren. Och den David Hauser hat en Dréier, deen allerdéngs gréisser Konsequenzen hat, well et war him net gelongen, den Duqueine D08 nees ze starten... et war keen Undriff méi do. Deen Ament lounge se op der 6. Plaz an hate gutt Aussiichten op eng nach besser Placéierung bis zum Enn vun der Course. Ma doraus sollt näischt ginn an den David huet den Auto mussen ofstellen an et goung ouni Punkten nees heem.

4 Stonne vu Le Castellet

No technesche Problemer an den zwou éischte Courssen, war et a Frankräich de Weekend vum 6. Juni kloer d'Devise, fir sech bei beschtem Wieder op d'Erfollegsspuer an der European Le Mans Series ze kämpfen. Den Training war scho mol villverspriechend an déi 3 Pilote konnte sech konstant verbesseren. De Gary Hauser hat dunn d'Aufgab, dës Tendenz och am Qualifying ze bestätegen. Hie konnt zwar d'Beschtzäit vu sengem Team beim Qualifying verbesseren, ma um Enn war et an der LMP3-Klass awer just déi 16. Positioun, wat nach emol bewisen huet, op wéi engem extrem héijen Niveau hei Automobilsport bedriwwe gëtt.

Fir d'Course um Sonndeg ass de Choix vum Startpilot nees op den Tom Cloet gefall. Hie konnt direkt an der 1. Ronn zwou Plaze guttmaachen, wat him et erméiglecht huet virun de séierste GT-Autoen am General ze bleiwen. D'Strategie vu Racing Experience an eng perfekt Aarbecht vun de Mecanicienen huet dann och dem Gary an dem David Hauser et erméiglecht d'Course um Circuit Paul Ricard an engem héije Rhythmus op en Enn ze fueren, fir um Enn op der 8. Plaz an der LMP3-Klass unzekommen. Dat war gläichbedeitend mat 4 Punkten am Championnat.

De Circuit zu Le Castellet ass bekannt fir säin Design mat de bloen a roude Sträifen an den Auslafzonen. / © Underground Pictures

Den Teamchef Christian Hauser war no der Course zwar zefridde mat de Punkten, awer net wierklech zefridde mat dem Speed, deen een iwwert de ganze Weekend goe konnt. Et hätt een net de Maximum erauszéie kënnen, esou säi Fazit kuerz no der Course. Et géif elo drëm goen erauszefannen, wourun et loung, dass ee vun der Performance e liichte Schratt no hanne gemaach huet, fir dass et fir déi 3 lescht Coursse vun der Saison weider no vir geet.

Klassement no 3 vu 6 Courssen

An der Teamwäertung läit Racing Experience op der 14. Plaz mat 4,5 Punkten. Leader hei ass Cool Racing mat 68 Punkten, virun DKR Engineering mat 41 Punkten an RLR MSPORT mat 30 Punkten.

An der Pilotewäertung ass et Plaz 24 fir den David Hauser, Gary Hauser an Tom Cloet, och hei mat 4,5 Punkten. Un der Tabellespëtzt stinn de Matthew Bell, den Nicolas Maulini an den Niklas Kruetten, mat 68 Punkten.

De belsche Pilot Tom Cloet ass des Saison bis elo all Kéiers de Start gefuer an der Ekipp vu Racing Experience. / © Underground Pictures

Op Plaz 18 fënnt een iwwerdeems nach e weidere Lëtzebuerger, dat a Persoun vum Alain Berg, dee bei der 4-Stonne-Course vu Barcelona am Ufank vun der Saison 10 Punkten am Auto vun DKR Engineering sammele konnt.

Zweet Hallschent vun der Saison

Den nächste Rendez-vous ass de Weekend vum 10./11. Juli op der Héichgeschwindegkeetsstreck vu Monza an Italien.

Den 18./19. September gëtt an der Belsch um Circuit vu Spa-Francorchamps gefuer.

Den Ofschloss vun der Saison ass den 23./24. Oktober zu Portimão a Portugal.