Fir den Dylan Pereira war et keen einfache Start an déi nei Saison.

Zu Monaco koum hien no engem Feeler an der Qualifikatioun net iwwert eng 11. Plaz an der Course eraus. A bei der éischter Spielberg-Course huet hien ni de richtege Rhythmus fonnt, a krut dunn och nach zwou Track-Limits-Strofen. Mä de Lëtzebuerger léisst sech net decouragéieren a wëllt bei der zweeter Spielberg-Course ugräifen. De Circuit läit him eigentlech d’lescht Joer huet hien hei nämlech eng Supercup- an dräi Carrera-Cup-Manche gewonnen.

Suivéiert de PORSCHE MOBIL1 SUPERCUP Eisträich live op RTL Lëtzebuerg am Livestream op RTL.lu an um RTL Play.

Commentaire: Serge Pauly an Andrea Galleti

Programm



Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 4. Juli 2021:

Ufank vun der Emissioun: 12h10

Départ vun der Course: 12h15

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 12h55

Resuméen am Video

25. bis 27. Juni: Spielberg, Austria

Larry Ten Voorde nees de Stäerksten, Dylan Pereira op Plaz 25 zeréckversat



20. bis 23. Mee: Monte Carlo, Monaco

Larry Ten Voorde wënnt zu Monaco, Dylan Pereira op Plaz 11

