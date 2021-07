An der éischter Ronn nom Depart huet den Dylan Pereira seng éischt Positioun un den Jaxon Evans verluer a gëtt um Enn deen Zweeten.

Fir den Dylan Pereira ass et bei den éischten 2 Courssen vum Porsche Supercup alles anescht wéi gutt gelaf no enger 11. Plaz zu Monaco an enger enttäuschender 25. Plaz de leschte Weekend bei der éischter Course am Kader vum Grousse Präis vun der Steiermark. Um Samschdeg huet sech den Dylan Pereira dann awer däitlech gesteigert a konnt sech am Qualifying d'Pole Position virum Jaxon Evans sécheren. De Leader am General, Larry ten Voorde, ass vun der 4. Plaz gestart.

Beim Depart ass den Dylan Pereira net optimal fortkomm, mee konnt an der éischter Kéier seng 1. Plaz knapps verdeedegen. An der 3. Kéier huet sech de Lëtzebuerger dann awer verschat, huet sech verbremst an huet seng éischt Plaz un den Jaxon Evans verluer. Opgrond vun 2 Accidenter koum de Safety an den éischte 4 Ronnen direkt 2 Mol eraus. An de Ronnen dono huet sech den Dylan Pereira op der 2. Plaz behaapt, huet den Drock op den Jaxon Evans héich gehalen, mee et ass him net gelongen, den Neiséilänner nees ze iwwerhuelen, sou datt de Lëtzebuerger den Zweete gëtt a sech domadder no sengen zwou enttäuschende Leeschtungen nees zeréck mëllt. De Larry ten Voorde kënnt op déi 3. Plaz.

Am General bleift de Larry ten Voorde op der éischter Plaz virum Jaxon Evans. Den Dylan Pereira konnt sech hei nees ënnert déi éischt 10 zeréckkämpfen.

Déi nächst Course an England an 2 Wochen gouf ofgesot, sou datt et elo eng länger Paus gëtt an déi nächst Course réischt den 1. August an Ungarn gefuer gëtt.