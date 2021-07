Op déi zweet an drëtt Plaz sinn de Lewis Hamilton an de Valtteri Bottas gefuer.

E Samschdeg gouf an der Formel 1 beim Grand Prix an England en neie Format getest. No der Qualifikatioun e Freideg stoung e Samschdeg e Sprint um Programm. Hei war et de Max Verstappen, dee sech no 100 Kilometer (17 Ronnen) virum Weltmeeschter Lewis Hamilton duerchsetze konnt. Op déi drëtt Plaz ass de Valtteri Bottas gefuer.

Déi éischt dräi Piloten am Sprint kruten 3, 2 an 1 Punkt fir d'WM-Klassement. Aus dem Resultat vum Sprint ergëtt sech dann och d'Startopstellung fir de Grousse Präis vu Groussbritannien e Sonndeg. De Verstappen fiert deemno vun der Pole Position aus fort. Nieft him steet den Hamilton.