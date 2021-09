Zandvoort war de perfekte Weekend fir de Max Verstappen: Pole Position, Victoire an Tabelleféierung, an dat alles virun eegenem Publikum.

Ouni Paus geet et elo an Italien. Monza ass dee séierste Circuit vum Joer. Wien huet do d’Nues vir? Kann de Max Verstappen nach vum Zandvoort-Elan profitéieren? Oder kann de Mercedes-Pilot Lewis Hamilton zeréckschloen? Oder gëtt et esou wéi d’lescht Joer mam Pierre Gasly erëm en Iwwerraschungsgewënner?

De Grousse Präis vun Italien gëtt iwweregens am Sprint-Format ausgedroen. D’Qualifikatioun um Freidegowend definéiert d’Startopstellung fir de Sprint. De Gewënner vun deem 100-Kilometer-Sprint um Samschdegnomëtteg kritt dräi Punkten a steet beim Grand Prix um Sonndeg op der Pole Position. Suivéiert de FORMULA 1 HEINEKEN GRAN PREMIO D’ITALIA live op RTL Lëtzebuerg.

Programm



Sprint, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Samschdeg, 11. September 2021

Ufank vun der Emissioun: 15h59

Start vum Sprint: 16h30

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h50

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 12. September 2021:

Ufank vun der Emissioun: 14h19

Depart vun der Course: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h50

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2021

24. bis 26. September: Formula 1 VTB Russian Grand Prix 2021

Sochi Autodrom - Russland

1. bis 3. Oktober: Formula 1 Turkish Grand Prix 2021

Istanbul Park - Tierkei

22. bis 24. Oktober: Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2021

Circuit of The Americas - Amerika

29. bis 31. Oktober: Formula 1 Gran Premio De La Ciudad De México 2021

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

5. bis 7. November: Formula 1 Heineken Grande Prêmio De São Paulo 2021

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

3. bis 5. Dezember: Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix 2021

Jeddah Street Circuit - Saudiarabien

10. bis 12. Dezember: Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi