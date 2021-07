Aggressiv, kompromësslos, dramatesch! Zu Silverstone huet sech d’Duell Hamilton-Verstappen zougespëtzt.

Déi zwee Titelfavoritten hu sech beréiert, de Max Verstappen ass spektakulär an d’Leitplanke geschloen, de Lewis Hamilton huet säin Heem-GP souverän gewonnen. Wéi geet et elo nom grousse Crash wieder? Op der enger Säit läit den Hungaroring dem Lewis Hamilton: hien huet schonn 8 mol hei gewonnen. Op der anerer Säit misst Red Bull de bessere Budapest-Package hunn. An der WM huet de Max Verstappen nëmmen nach 8 Punkten Avance op de Lewis Hamilton. Déi grouss Fro ass also, wien als WM-Leader an d’F1-Summerpaus geet.

Suivéiert de FORMULA 1 ROLEX MAGYAR NAGYDÍJ 2021 live op RTL Lëtzebuerg, RTL.lu an um RTL Play.

Programm



Fräien Training, Livestream op RTL.lu an um RTL Play



Freideg, 30. Juli 2021: 11h25 – 12h35

Freideg, 30. Juli 2021: 14h55 – 16h05

Samschdeg, 31. Juli 2021: 11h55 – 13h05

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE

Samschdeg, 31. Juli 2021

Ufank vun der Emissioun: 14h55

Départ vun der Qualifikatioun: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h05

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE

Sonndeg, 1. August 2021:

Ufank vun der Emissioun: 14h20

Départ vun der Course: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h50

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2021

30. Juli bis 1. August: Formula 1 Magyar Nagydíj 2021

Hungaroring - Ungarn

27. bis 29. August: Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2021

Circuit de Spa-Francorchamps - Belsch

3. bis 5. September: Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2021

Circuit Zandvoort - Holland

10. bis 12. September: Formula 1 Heineken Gran Premio D’italia 2021

Autodromo Nazionale Monza - Italien

24. bis 26. September: Formula 1 VTB Russian Grand Prix 2021

Sochi Autodrom - Russland

1. bis 3. Oktober: Formula 1 Turkish Grand Prix 2021

Istanbul Park - Tierkei

8. bis 10. Oktober: Formula 1 Japanese Grand Prix 2021

Suzuka International Racing Course - Japan

22. bis 24. Oktober: Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2021

Circuit of The Americas - Amerika

29. bis 31. Oktober: Formula 1 Gran Premio De La Ciudad De México 2021

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

5. bis 7. November: Formula 1 Heineken Grande Prêmio De São Paulo 2021

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

3. bis 5. Dezember: Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix 2021

Jeddah Street Circuit - Saudiarabien

10. bis 12. Dezember: Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi