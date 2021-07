Bei der zweeter Course zu Spielberg Ufank Juli ass de Knuet endlech geplatzt.

Den Dylan Pereira konnt sech säin éischte Podium am Porsche Mobil1 Supercup 2021 sécheren. An der Tabell huet hien e Sprong bis op déi 6. Plaz no vir gemaach. Um Hungaroring bei Budapest steet dëse Weekend déi 4. Manche vun der Saison um Programm. D’lescht Joer huet den Dylan Pereira nach de perfekten ungaresche Weekend erlieft: Pole, séierste Ronn a Victoire. Kann hien dëst Joer un deen Erfolleg uknäppen?

Suivéiert de PORSCHE MOBIL1 SUPERCUP live op RTL Lëtzebuerg, RTL.lu an um RTL Play.

Programm



Qualifikatioun, op RTL.lu an um RTL Play

Samschdeg, 31. Juli 2021:

Départ vun der Course: 13h55

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 14h25

Commentaire: Ouni Commentaire



Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 1. August 2021:

Ufank vun der Emissioun: 12h05

Départ vun der Course: 12h10

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 12h45

Commentaire: Serge Pauly an Andrea Galleti

Saison-Kalenner 2021

30. Juli bis 1. August: Budapest, Hungary

Hungaroring - Ungarn

27. bis 29. August: Spa-Francorchamps, Belgium

Circuit de Spa-Francorchamps - Belsch

3. bis 5. September: Zandvoort, Netherlands

Circuit Zandvoort - Holland

10. bis 12. September: Monza, Italy

Autodromo Nazionale Monza - Italien