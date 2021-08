Um historesche Circuit vu Spa-Francorchamps geet d'Formel-1-Weltmeeschterschaft an déi nächst Ronn.

Kann de Max Verstappen no engem Mount Paus nees zu aler Stäerkt fannen oder kann de Lewis Hamilton seng Avance an der Weltmeeschterschaft weider ausbauen oder gëtt et eng weider grouss Iwwerraschung wéi um Hungaroring. Sidd de komplette Weekend live mat RTL dobäi.

Programm

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE

Samschdeg, 28. August 2021

Ufank vun der Emissioun: 14h55

Start vun der Qualifikatioun: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h05

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE

Sonndeg, 2021: 29. August

Ufank vun der Emissioun: 14h20

Depart vun der Course: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h50

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2021

3. bis 5. September: Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2021

Circuit Zandvoort - Holland

10. bis 12. September: Formula 1 Heineken Gran Premio D’italia 2021

Autodromo Nazionale Monza - Italien

24. bis 26. September: Formula 1 VTB Russian Grand Prix 2021

Sochi Autodrom - Russland

1. bis 3. Oktober: Formula 1 Turkish Grand Prix 2021

Istanbul Park - Tierkei

22. bis 24. Oktober: Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2021

Circuit of The Americas - Amerika

29. bis 31. Oktober: Formula 1 Gran Premio De La Ciudad De México 2021

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

5. bis 7. November: Formula 1 Heineken Grande Prêmio De São Paulo 2021

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

3. bis 5. Dezember: Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix 2021

Jeddah Street Circuit - Saudiarabien

10. bis 12. Dezember: Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi