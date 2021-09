Et ass déi grouss Finall vum Porsche Supercup. Nodeems d’Supercup-Course vu Silverstone ofgesot gouf, ginn zu Monza esouguer zwou Coursse gefuer.

Et ginn also och duebel Punkten. De Lëtzebuerger Dylan Pereira wëll d’Saison mat enger weiderer Victoire ofschléissen a sech an der Tabell nach e puer Plazen no vir schaffen. Am Moment läit hien op Plaz 6. Theoretesch hätt hien esouguer nach Chancen op de Championstitel, mä do gesäit alles no enger Titelverdeedegung vum Hollänner Larry Ten Voorde aus. Suivéiert de PORSCHE MOBIL1 SUPERCUP live op RTL Lëtzebuerg.

Programm



Qualifikatioun, op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 11. September 2021

Start vun der Qualifikatioun: 10h25

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 11h00

1. Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 11. September 2021:

Ufank vun der Emissioun: 18h14

Depart vun der Course: 18h20

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 18h55

Commentaire: Serge Pauly an Tom Hoffmann

2. Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Sonndeg, 12. September 2021:

Ufank vun der Emissioun: 12h24

Depart vun der Course: 12h25

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 13h05

Commentaire: Serge Pauly an Andrea Galetti