Max Verstappen géint Lewis Hamilton – dësen Zweekampf ass zu Monza eskaléiert!

No enger Kollisioun gounge béid Titelfavoritte mat null Punkten heem, esou dass den hollännesche RedBull-Pilot weiderhi WM-Leader ass. Zu Sotschi geet d’Hamilton-Verstappen-Duell an déi nächste Ronn. Um Pabeier ass Mercedes do Favorit. Vun de 7 Courssen, déi bis elo um fréieren Olympia-Site gefuer goufen, huet d’Mark mam Stär siwemol gewonnen. Mä an dëser opreegender F1-Saison ass alles méiglech.

Suivéiert de FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX 2021 live op RTL Lëtzebuerg, rtl.lu an um RTL Play

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Programm



Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 25. September 2021

Ufank vun der Emissioun: 13h55

Start vun der Qualifikatioun: 14h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 15h05

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 26. September 2021:

Ufank vun der Emissioun: 13h20

Depart vun der Course: 14h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 15h50

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2021

24. bis 26. September: Formula 1 VTB Russian Grand Prix 2021

Sochi Autodrom - Russland

8. bis 10. Oktober: Formula 1 Turkish Grand Prix 2021

Istanbul Park - Tierkei

22. bis 24. Oktober: Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2021

Circuit of The Americas - Amerika

5. bis 7. November: Formula 1 Gran Premio De La Ciudad De México 2021

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

12. bis 14. November: Formula 1 Heineken Grande Prêmio De São Paulo 2021

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

3. bis 5. Dezember: Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix 2021

Jeddah Street Circuit - Saudiarabien

10. bis 12. Dezember: Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi