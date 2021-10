De Grousse Präis vun der Tierkei zu Istanbul versprécht e weidert Kapitel am spannenden Duell Lewis Hamilton géint Max Verstappen ze schreiwen.

Virun zwou Wochen zu Sotschi a Russland hat de Verstappen op sengem Red Bull de Motor gewiesselt kritt an hat missen vu ganz hannen an d'Course goen, dëse Weekend mécht Mercedes dat beim Hamilton. Fir de Britt geet et 10 Plazen op der Startopstellung no hannen.

Formel 1 - Virschau op de Grousse Präis vun der Tierkei

Fir Käschten ze spueren, ass d'Zuel vun den erlaabten Undriffselementer am Reglement genee festgeluecht, dozou den RTL Formel 1 Commentateur Serge Pauly:

Jiddwer Pilot däerf pro Saison 3 Verbrenner-Motoren, 3 Turbolader, 3 Bremsenergie-Rekuperatiounen, 3 Ofgas-Rekuperatiounen, 2 Batterien, 2 Elektronikboitieren an 8 Auspuffe benotzen. Natierlech kann et ëmmer mol virkommen, dass dat net duergeet. Beispillsweis well eppes bei engem Accident futti geet, oder well e Motor am Laf vun de Courssen einfach Leeschtung verléiert, oder well d’Ingenieuren Verbesserungen abaue wëllen. Du däerfs dann e weideren Undriff notzen, mä gëss beim Depart no hanne versat. Jee nodeem wéi vill dass du wiessels, kënnen dat 10 Plazen, 15 Plazen sinn, oder eben ganz un de Schluss vum Feld. Dat ass déi sougenannte Motore-Strof. A well dës Saison esou enk ass, och d’Spëtzenteams vu Mercedes an Honda mussen hire Motor vill méi ausreize wéi soss, ginn et dann effektiv dës Saison méi Motorestrofen, wéi vläicht déi lescht Saisonen.

Well de Max Verstappen virun zwou Wochen méi Elementer vun sengem Motor gewiesselt krut, huet den Hollänner vun ganz hanne missen an d'Course goen. Beim Hamilton goufen elo net esou vill Stécker agesat, dofir sinn et dann just Minus 10 Plazen beim Mercedes-Pilot. Pirelli huet och dës Kéier déi mëttelst Pneuemëschung matbruecht, eng Stuf méi mëll wéi virun 12 Méint:

Serge Pauly: Dat soll fir bessere Grip suergen, an niewebäi d’Ecurien vläicht an eng Zwee-Stop-Strategie zwéngen… An dann ass d’Course e puer Woche méi fréi, dat heescht et ass warscheinlech e puer Grad méi waarm wéi d’lescht Joer, och dat sollt dozou bäidroen, dass d’Tierkei 2021 keng Rutschpartie gëtt…

Dann gouf awer och un der Surface vum Istanbul Parc Circuit geschafft:

Serge Pauly: Nodeems jorelaang net am Istanbul Park gefuer gouf, an de Circuit d’lescht Joer säi Comeback gefeiert huet, gouf e kuerz virun der Course frësch macadamiséiert. D’Resultat war en extrem rutschege Belag, vill Piloten hu sech gedréint, verbremst. Dat huet zwar fir eng verréckte Course gesuergt, an awer wollt een den Terrain dës Kéier e bësse besser preparéieren. Fir unzefänke gouf de ganze Circuit gekärchert. Net fir en ze botzen, mä fir de Macadam méi rau ze kréien, fir eben e bësse Goudron tëschent de Steng erauszekatapultéieren.

No engem geckegen Schluss beim Grousse Präis vun Russland, an der Victoire vum Lewis Hamilton virum Max Verstappen, huet de Britt d'Spëtzt am Weltmeeschterschaftsklassement nees iwwerhol. De Rekordweltmeeschter huet mat 246,5 Punkten zwee Punkten Avance op säin jonken Erausfuederer aus Holland.

E Freideg de Mëtteg um 14 Auer, an e Samschdeg um 11 kënnt dir d'fräi Trainingen op rtl.lu suivéieren.

De Qualifying e Samschdeg de Mëtteg um 14 Auer, an d'Course e Sonndeg och um 14 Auer sinn dann och bei eise Kolleege vun RTL Tëlee Lëtzebuerg op RTL Zwee iwwerdroen.