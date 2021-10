Et bleift spannend! De Lewis Hamilton huet sech am Reen vun Istanbul verzockt, an huet esou d’Féierung an der WM un de Max Verstappen verluer.

Den Hollänner huet elo 6 Punkten Avance. Mä zu Austin riskéiert d’Blat sech alt erëm ze dréinen. De COTA (Circuit of the Americas) gëllt nämlech als Mercedes-Streck (6 Poles a 5 Victoiren bei 8 Courssen). Eng grouss Inconnu dëst Joer sinn awer déi massiv Buedemwellen, déi scho virun e puer Wochen bei der MotoGP fir vill Problemer gesuergt hunn. Et ass iwweregens déi éischte Kéier zënter dem Ausbroch vun der Pandemie, dass de F1-Zirkus seng Zelter ausserhalb vun Europa respektiv vun der arabescher Hallefinsel opschléit. Suivéiert de FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2021 live op RTL Lëtzebuerg. Commentaire: Tom Hoffmann Programm

Fräien Training, Livestream op RTL.lu an um RTL Play



Freideg, 22. Oktober 2021: 18h25 – 19h35

Commentaire: Tom Hoffmann Freideg, 22. Oktober 2021: 21h55 – 23h05

Commentaire: Tom Hoffmann Samschdeg, 23. Oktober 2021: 19h55 – 21h05

Commentaire: Tom Hoffmann Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Samschdeg, 23. Oktober 2021

Ufank vun der Emissioun: 22h55

Start vun der Qualifikatioun: 23h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 0h05

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Sonndeg, 24. Oktober 2021:

Ufank vun der Emissioun: 20h30

Depart vun der Course: 21h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 22h50

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert Saison-Kalenner 2021 22. bis 24. Oktober: Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2021

Circuit of The Americas - Amerika 5. bis 7. November: Formula 1 Gran Premio De La Ciudad De México 2021

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko 12. bis 14. November: Formula 1 Heineken Grande Prêmio De São Paulo 2021

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien 19. bis 21. November: Ooredoo Qatar Grand Prix 2021

Lusail - Katar 3. bis 5. Dezember: Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix 2021

Jeddah Street Circuit - Saudiarabien 10. bis 12. Dezember: Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi