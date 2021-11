D’Formel 1 ass no engem Joer Paus zeréck a Brasilien! An um Circuit vun Interlagos ginn direkt zwou Coursse gefuer!

Wéi schonn zu Silverstone an zu Monza ass och zu São Paulo um Samschdeg e Sprint iwwert 100 Kilometer programméiert. D’Qualifikatioun ass um Freidegowend, de Grand-Prix wéi gewinnt um Sonndeg. Duebele Spektakel an duebel Punktechance deemno fir déi zwee Titelkandidaten Hamilton a Verstappen. Den Hollänner bréngt 19 Punkten Avance mat a Brasilien, zu São Paulo kinnt bei der véiertleschter Course vun der Saison eng wichteg Virentscheedung am spannenden Titelduell falen! Suivéiert de FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2021 live op RTL Lëtzebuerg.

Commentaire: Tom Hoffmann

Programm



Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Freideg, 12. November 2021

Ufank vun der Emissioun: 19h55

Start vun der Qualifikatioun: 20h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 21h05

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Sprint, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Samschdeg, 13. November 2021

Ufank vun der Emissioun: 20h00

Départ vum Sprint: 20h30

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 21h10

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 14. November 2021:

Ufank vun der Emissioun: 17h20

Depart vun der Course: 18h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 19h50

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2021

12. bis 14. November: Formula 1 Heineken Grande Prêmio De São Paulo 2021

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

19. bis 21. November: Ooredoo Qatar Grand Prix 2021

Lusail - Katar

3. bis 5. Dezember: Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix 2021

Jeddah Street Circuit - Saudiarabien

10. bis 12. Dezember: Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi