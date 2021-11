Et ass eng Première fir d’Formel 1: déi éischte Kéier iwwerhaapt geet d’Kinneksklass am Katar un den Depart.

Gefuer gëtt um Losail International Circuit, eng 20 Kilometer vun der Haaptstad Doha. D’Streck ass virun allem de Frënn vum Motorradsport e Begrëff, well d’MotoGP an d’Superbike-WM schonn zënter 2004 Courssen hei ausdroen. Fir déi ganz Formel 1 ass et Neiland, dat suergt virun allem an der WM-Schlussphase fir zousätzlech Spannung. Wie kritt sech am séiersten un den neie Circuit adaptéiert? Wiem läit d’Motos-Streck am beschten? Nom Hamilton-Exploit a Brasilien ass d’Formel1-WM erëm lancéiert. De Max Verstappen huet dräi Coursse viru Schluss nëmmen nach 14 Punkten Avance. Suivéiert de FORMULA 1 OOREDOO QATAR GRAND PRIX 2021 live op RTL Lëtzebuerg.

Commentaire: Tom Hoffmann

Programm



Fräien Training, Livestream op RTL.lu an um RTL Play



Freideg, 19. November 2021: 11h25 – 12h35

Commentaire: Tom Hoffmann

Freideg, 19. November 2021: 14h55 – 16h05

Commentaire: Tom Hoffmann

Samschdeg, 20. November 2021: 11h55 – 13h05

Commentaire: Tom Hoffmann

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 20. November 2021

Ufank vun der Emissioun: 14h55

Start vun der Qualifikatioun: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h05

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 21. November 2021:

Ufank vun der Emissioun: 14h20

Depart vun der Course: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h50

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2021

3. bis 5. Dezember: Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix 2021

Jeddah Street Circuit - Saudiarabien

10. bis 12. Dezember: Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi