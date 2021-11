Nieft dem Lewis Hamilton steet no enger Strof net méi de Max Verstappen an der 1. Rei an den Hollänner start elo just nach vun der 7. Plaz.

An der Formel gëtt de Mëtteg um 15 Auer de Grousse Präis vum Katar gefuer. De Lewis Hamilton op Mercedes geet vun der Pole Position aus an d’Course. Nieft him steet net méi de Max Verstappen. De Red-Bull-Pilot krut eng Strof, well e bei giele Fändelen net ofgebremst huet, a muss an der Startopstellung fënnef Plazen no hannen a start just vun der 7. Aus der éischter Rei fiert elo nach de Pierre Gasly op Alpha-Tauri fort. Och de Bottas, dee vun der drëtter Plaz aus an d’Course goe sollt, krut och eng Strof a muss dräi Plazen zeréck. Fir hien ass et elo déi 6. Startplaz. Am WM-Klassement läit de Verstappen dräi Coursse viru Schluss nëmme 14 Punkte virum Weltmeeschter Hamilton.

Vun 20 op 2 u kënnt dir déi drëttlescht Course vun der Saison live op der Tëlee op RTL Zwee an op RTL.lu suivéieren.