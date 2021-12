Déi grouss Finall! Lewis Hamilton oder Max Verstappen? Virun der leschter Course hu béid Piloten d’selwecht vill Punkten.

Dat gouf et an der Geschicht eréischt eng Kéier, an zwar 1974. Méi Spannung geet net! Am Prinzip ass dee Weltmeeschter, dee virun deem aneren iwwert d’Arrivée fiert. Wa béid Pilote keng Punkte kréien, ass de Max Verstappen Weltmeeschter. Den Hollänner huet nämlech eng Victoire méi op sengem Kont stoen. Nieft der Fuerer-Weltmeeschterschaft decidéiert sech awer och nach d’Constructeurs-WM. Do huet Mercedes e relativ confortabelen Avantage.

Suivéiert de FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2021 op RTL Lëtzebuerg.

Direkt no der Course e Sonndeg weise mir e grousse Réckbléck op d’Saison 2021. Erlieft den Duell tëschent dem Lewis Hamilton a Max Verstappen nach emol hautno!

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Programm



Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 11. Dezember 2021

Ufank vun der Emissioun: 13h55

Start vun der Qualifikatioun: 14h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 15h05

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 12. Dezember 2021:

Ufank vun der Emissioun: 13h20

Depart vun der Course: 14h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h30

Saison-Kalenner 2021

10. bis 12. Dezember: Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi