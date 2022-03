14 Woche Waarde sinn eriwwer! D’Formel 1 ass zeréck aus der Wanterpaus.

An dat mat fonkelneien Autoen! Déi nei Aero soll fir méi Iwwerhuelmanöver suergen. Wien huet seng Hausaufgaben am beschte gemaach? Dominéieren nach ëmmer Mercedes a RedBull? Oder ginn d’Kaarte ganz nei gemëscht? D’Äntwerte ginn et bei der éischter Course vun der Saison am Bahrain. Suivéiert de FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2022 live op RTL ZWEE, RTL.lu an um RTL Play

Commentaire: Tom Hoffmann a Franky Hippert

Programm



Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 19. Mäerz 2022:

Ufank vun der Emissioun: 15h55

Start vun der Qualifikatioun: 16h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h10

Commentaire: Tom Hoffmann a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 20. Mäerz 2022:

Ufank vun der Emissioun: 14h45

14h45 Best Of 2021: Réckbléck op de explosiven Zweekampf Hamilton-Verstappen

15h15 Warmup Grousse Präis vum Bahrain

16h00 Depart vun der Course

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 18h00

Commentaire: Tom Hoffmann a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2022

18. bis 20. Mäerz: FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2022

Bahrain International Circuit - Bahrain



25. bis 27. Mäerz: FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2022

Jeddah Corniche Circuit - Saudi-Arabien

8. bis 10. Abrëll: FORMULA 1 HEINEKEN AUSTRALIAN GRAND PRIX 2022

Melbourne Grand Prix Circuit - Australien

22. bis 24. Abrëll: FORMULA 1 ROLEX GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA-ROMAGNA 2022

Autodromo Enzo e Dino Ferrari - Italien

6. bis 8. Mee: FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2022

Miami International Autodrome - USA



20. bis 22. Mee: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2022

Circuit de Barcelona-Catalunya - Spuenien



27. bis 29 Mee: FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2022

Circuit de Monaco - Monaco



10. bis 12 Juni: FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2022

Baku City Circuit - Aserbaidjan



17. bis 19 Juni: FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2022

Circuit Gilles-Villeneuve - Kanada



1. bis 3 Juli: FORMULA 1 BRITISH GRAND PRIX 2022

Silverstone Circuit - Groussbritannien

8. bis 10 Juli: FORMULA 1 GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2022

Red Bull Ring - Éisträich

22. bis 24 Juli: FORMULA 1 GRAND PRIX DE FRANCE 2022

Circuit Paul Ricard - Frankräich

29. bis 31 Juli: FORMULA 1 MAGYAR NAGYDÍJ 2022

Hungaroring - Ungarn

26. bis 28 August: FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX 2022

Circuit de Spa-Francorchamps - Belsch

2. bis 4 September: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2022

Circuit Zandvoort - Holland

9. bis 11 September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2022

Autodromo Nazionale Monza - Italien

30. September bis 2. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE GRAND PRIX 2022

Marina Bay Street Circuit - Singapur

7. bis 9. Oktober: FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2022

Suzuka International Racing Course - Japan

21. bis 23. Oktober: FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2022

Circuit of The Americas - USA

28. bis 30. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

11. bis 13. November: FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2022

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

18. bis 20. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi