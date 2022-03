De Weltmeeschter Max Verstappen ass déi zweetséiersten Zäit gefuer, 3. gouf de Carlos Sainz. De Lewis Hamilton ass iwwerdeems op déi 5. Plaz komm.

E Samschdeg de Mëtteg war d'Qualifikatioun vum Grousse Präis vum Bahrain, der éischter Course vun der neier Saison.

Schonn am Q1 war iwwerraschend Schluss fir den Daniel Ricciardo vu McLaren. Nieft dem Australier war et och eriwwer fir de Yuki Tsunoda, den Nichola Latifi a fir béid Fuerer vun Aston Martin, de Lance Stroll an den Nico Hülkenberg. Dee war fir de positiv geteste Sebastian Vettel agesprongen. Déi zwou Beschtzäiten am Q1 waren iwwerdeems vun deenen zwee Ferrari-Fuerer Charles Leclerc a Carlos Sainz gefuer ginn.

Am Q2 ass et dunn net méi weidergaange fir den Zhou Guanyu, den Alex Albon, de Lando Norris, de Mick Schumacher an den Esteban Ocon. Déi séierst Zäit hat elo de Max Verstappen, dat virum Carlos Sainz an dem Charles Leclerc.

Am Q3 konnt de Monegass vu Ferrari sech d'Féierung awer nees zréckerueweren, wouropshin de Max Verstappen net méi erukomm ass. Et ass déi 10. Pole position an der Karriär vum Leclerc. De Carlos Sainz fiert e Sonndeg vun der drëtter Plaz fort, de Sergio Perez vun der 4. Plaz a béid Mercedes-Fuerer Hamilton a Russell vun de Plaze 5 a 9.

Déi éischt Course vun der neier Saison iwwerdroe mir e Sonndeg iwwert de Programm vun RTL ZWEE, op RTL.lu an um RTL Play.

