An engem spannenden Optakt an déi nei Saison am Bahrain ka sech de Charles Leclerc virum Carlos Sainz an dem Lewis Hamilton duerchsetzen.

Am Bahrain gouf den Optakt vun der neier Saison an der Formel 1 gemaach an nach ni gouf et esou vill oppe Froen bei der éischter Course wéi dëst Joer, wat den neie Reegelen un den Autoen geschëlt ass. Wéi awer schonn bei den Tester festgestallt, war Ferrari dann och an der Course déi stäerkst Ecurie an esou gewënnt de Charles Leclerc virum Carlos Sainz. Drëtte gëtt de Lewis Hamilton op Mercedes. De Max Verstappen an dem Sergio Perez (alle béid op Red Bull) hir Autoen hu kuerz viru Schluss de Geescht opginn an hunn et domadder net bis op d'Arrivée gepackt.

CHARLES LECLERC WINSSSSSSS! 🏁



It's his and Ferrari's first victory since 2019, and Carlos Sainz makes it a brilliant 1-2!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/5bHPpxaJwm — Formula 1 (@F1) March 20, 2022

Resumé vun der Course

Beim Depart ass et un der Spëtzt zu kengen Ännerunge koum wéi de Charles Leclerc (Ferrari) seng Positioun un der Spëtzt géint de Max Verstappen (Red Bull) verdeedege konnt. De Lewis Hamilton (Mercedes) dogéint konnt sech direkt vun der 5. op déi 4. Plaz no vir fueren. An der 10. Ronn huet sech de Sergio Perez (Red Bull) awer nees déi 4. Plaz géint den Hamilton zeréck erkämpft.

Nom éischte Boxestopp vum Charles Leclerc ass de Monegass ganz knapps virum Max Verstappen erauskomm an esou hunn sech déi zwee an de Ronnen dono e fantastesche Kampf ëm déi 1. Plaz geleescht an deenen se ëmmer nees d'Positioune gewiesselt hunn. Um Enn huet sech awer de Leclerc behaapt a konnt seng Avance op den Hollänner nees ausbauen.

LAP 19/57



Verstappen locks up as he attempts another pass at Turn 1 but Leclerc keeps the lead. Incredible duelling between the top two! #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/KcHWgtk9Iz — Formula 1 (@F1) March 20, 2022

An de Ronnen dono ass et weider extrem spannend bliwwen well dem Leclerc ass et net gelongen sech definitiv vum Verstappen ofzesetzen an och op de Plazen am Mëttelfeld gouf et ëmmer nees vill interessant Iwwerhuelmanöveren.

An der 47. Ronn huet dem Pierre Gasly (Alpha Tauri) säin Auto Feier gefaangen, soumat koum de Safety Car eraus an d'Autoe sinn nees alleguer beienee geréckelt.

LAP 46/57



Gasly's race ends - flames coming out of the rear, expertly dealt with by a race marshal



⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED ⚠️#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/uHHArGF5Ht — Formula 1 (@F1) March 20, 2022

Beim Restart gouf et awer kee Wiessel bei de Positiounen an de Leclerc ass virum Verstappen un der Spëtzt bliwwen.

Kuerz viru Schluss krut de Max Verstappen dann awer Problemer mam Auto an huet dësen missen an der Box ofstellen. Och den anere Red Bull vum Sergio Perez krut Problemer, huet sech an der leschter Ronn gedréint an ass ausgescheet. Opgrond vun dësen zwee Ausfäll huet et de Lewis Hamilton dann nach ganz zum Schluss op de Podium gepackt.

Fir déi gréissten Iwwerraschung huet de Kevin Magnussen um Haas mat senger exzellenter 5. Plaz gesuergt. Och eng 6. Plaz vum Valtteri Bottas um Alfa Romeo hätt virun dëser Saison kee fir méiglech gehalen.

Déi grouss Enttäuschungen ware Mclaren an Aston Martin déi just um Enn vum Tableau erëm ze fanne sinn. Dës zwou Ekippen hunn an den nächsten Deeg nach vill Aarbecht viru sech.

Klickt hei, fir op de ganzen Dossier vun der Kinneksklass am Automobilsport ze kommen.

D'Klassement vun der Course

D'WM-Wäertung

De Kalenner vun der Saison 2022