Mam Grousse Präis vun Bahrain huet déi nei Saison mat de neie Reegelen esou ugefaangen, wéi déi al opgehalen huet.

Optakt Formel-1-Saison / Reportage Lynn Kayser

No 57 Ronnen um Bahrain International Circuit war kloer, dat mam neie Reglement elo emol am Ufank, genee esou vill Spektakel, wann net esouguer nach méi, um Circuit wäert sinn, wéi d'lescht Saison, weess den RTL-Formel-1-Commentateur Serge Pauly. Et ass elo méi einfach, fir méi no hannereneen ze fueren. Eleng den Duell Leclerc-Verstappen iwwert e puer Ronne war flott nozekucken. D'Autoe schéngen och méi schwéier ze fueren ze sinn et goufen vill Verbremser.

An dëser Saison sinn d'Kaarten am Peloton komplett néi gemëscht. Ferrari schéngt elo an der Favoritteroll ze sinn. Mercedes huet Schwieregkeeten an hir Podiumsplaz ass schmeechelhaft. Dann elo Haas an Alfa Romeo, déi am Mëttelfeld turnen, an McLaren an Aston Martin, déi komplett ofgestierzt sinn.

Nieft den neien Autoe ginn et jo och nei Pneuen a mat deenen 18 Zoll schéngen d'Ecurien nach net richteg eens ze ginn, seet de Serge Pauly. Do ware ganz komesch Strategien dobäi: 2 Stopp, 3 Stopp, déi eng hu komplett op Haart verzicht, aner hunn drop gesat a goufen enttäuscht

E kompletten Debakel gouf et beim Optakt fir Red Bull mam Weltmeeschter Max Verstappen an mam Sergio Perez, déi d'Ligne d'Arrivée net gesinn hunn. Et gesäit esou aus, wéi wann déi zwee e Problem mat der Bensinspompel haten. An engem Formel-1-Auto sinn jo e puer Bensinspompelen an e puer Tanken, an an deem System schéngt iergendwou den Wuerm dra gewiescht ze sinn.

Grousse Retour ass et jo fir Ferrari. Et ass déi éischte Victoire fir d'Scuderia zanter 3 Joer. De Monegass Charel Leclerc huet säin drëtte Succès an der Formel-1 gefeiert, dat virun sengem Equipier Carlos Sainz, an dem Rekordweltmeeschter Lewis Hamilton op Mercedes, deen et um Enn och nach op de Podium gepackt hat.

An déi zweete Course vun der Saison ass schonn den nächste Weekend mam Grousse Präis vu Saudi Arabien. D'Formel 1 kënnt Dir jo Live op der Tëlee op RTL Zwee an op rtl.lu suivéieren. Zanter dëser Saison kënnt Dir de Qualifying an de Grand Prix och nach eng Kéier siwen Deeg laang op RTL Play kucken.