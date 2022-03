Sollt Red Bull hir Pobleemer vu Bahrain geléist hunn, kéinte si dëse Weekend ëm d'Victoire matkämpfen. Bei Mercedes kéint dëst awer nach daueren.

Fir den Ufank vun der Formel 1 Saison sinn direkt zwou Coursen hannerteneen. Nom Optakt d'lescht Woch am Bahrain an dem Doublé vun Ferrari, geet et dëse Weekend a Saudi-Arabien weider. D'Froen, déi sech stelle sinn, ob d'Scuderia a Red Bull sech nees vun der Konkurrenz kënnen ofsetzen a virun allem awer och, ob d'Autoe vum Weltmeeschter Max Verstappen a vum Sergio Perez dëst Kéier et bis iwwert d'Ligne d'Arrivée packen.

Formel 1: 2. Course / Preview Aileen Lucius

Red Bull hat de leschte Sonndeg Problemer mat der Bensinspompel. D'Ecurie vum Hollänner Max Verstappen huet elo matgedeelt, datt een dat awer elo am Grëff hätt, dozou de RTL-Formel-1-Commentateur Serge Pauly. Do muss een natierlech ofwaarden, ob déi Léisung eng ganz Course iwwersteet. D'Ingenieure vun der Konkurrenz munkelen, datt Red Bull Schwieregkeete mat der Temperatur vum neien E10 Bensin hätt. Déi géif méi waarm ginn, wéi den normale Sprit, an zum Schluss vun der Course hätt de System doduerch versot.

Bei der Weltmeeschter-Ecurie Mercedes huet een éischter e grondleeënde Problem, deen een net esou séier geléist kritt. Ech tippen op de Motor, deen extrem kompakten Undriff, dee se gebaut hunn. Ech denken net, datt si esou séier en Update kréien. Bei Mercedes muss ee sech wuel bis Imola gedëllegen, bis mer en Update gesinn.

No der Galavirstellung am Bahrain zielt Ferrari natierlech och dëse Weekend nees zu de Favoritten, seet de Serge Pauly:

Quitt datt Djeddah vill méi séier ass wéi Bahrain. Wann een dann awer weess, datt Ferrari am Bahrain nach net hir voll Motorleeschtung gewisen huet, ass dat fir déi Rout villverspriechend fir Djeddah. Wa Red Bull hire Problem geléist huet, dann wäert et wuel nees en Duell Ferrari - Red Bull ginn.

Bei der Premiere zejoert zu Djeddah gouf et op deem séiersten Stadcircuit am Kalenner eng spektakulär Course mat ëmmer nees Ënnerbriechungen an Neistarten. No de Reklamatioune vun de Piloten, datt eng Rei Kéiere bei héijen Vitessen oniwwersiichtlech an doduerch ze geféierlech waren, huet een dat fir déi zweet Editioun verbessert.

De Grousse Präis vun Saudi-Arabien mam Virprogramm fänkt e Sonndeg den Owend um17.45 Auer op RTL Zwee un. E Freideg den Owend ass de Qualifying op der selwechter Plaz um 18 Auer ze gesinn. Dat Ganzt an déi dräi fräi Trainingen e Freideg an e Samschdeg kënnt Dir och Live op RTL.lu an op RTL Play suivéieren.