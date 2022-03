Hannert dem Red Bull Pilot klasséiere sech de Charles Leclerc an de Carlos Sainz. De Lewis Hamilton geet e Sonndeg vun der 16. Plaz an d'Course.

Am Qualifying fir déi zweete Course an dëser Saison start de Sergio Pérez vun der Pole Positioun. Als zweete klasséiert sech de Charles Leclerc a vun der drëtter Plaz geet de Carlos Sainz an d'Course. De Max Verstappen ass 4. ginn. Een Debakel ass et dogéint fir de Lewis Hamilton ginn.

De Q1 huet tëschenzäitlech missen ënnerbrach ginn, dat no engem Crash vum Nichola Latifi. Nom Restart waren d'Beschtzäite fir de Carlos Sainz an de Max Verstappen. Déi gréissten Iwwerraschung ass awer hannen am Feld passéiert. Net an de Q2 huet et iwwerraschend de fréiere Weltmeeschter Lewis Hamilton gepackt, deen um Sonndeg just vun der 16. Plaz an d'Course geet. Säin Teamkolleeg George Russel huet sech dogéint ouni Problemer fir de Q2 konnte qualifizéieren. Fir den Lewis Hamilton ass et déi 1. Kéier säit dem Grousse Präis vu Brasilien am Joer 2017, dass hien et net an den Q2 gepackt huet. Schluss war och fir den Alexander Albon, Nico Hülkenberg a Yuki Tsunoda.

Am Q2 ass et dunn net méi weidergaange fir den Lando Norris, Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu, Lance Stroll an de Mick Schumacher. Den däitsche Pilot vun Haas ass dobäi vun der Streck ofkomm an ass nawell schro an d'Mauer gaangen. De Qualifing ass doduerch ënnerbrach ginn. De Mick Schumacher huet dunn och missen an den Medical Centre bruecht ginn.

Déi séierst Zäit hat am Q3 de Sergio Pérez virun deenen zwee Ferrari Pilote Charles Leclerc a Carlos Sainz. De aktuelle Weltmeeschter Max Verstappen kënnt op déi 4. Plaz.

Déi zweete Course vun der neier Saison iwwerdroe mir e Sonndeg iwwert de Programm vun RTL ZWEE, op RTL.lu an um RTL Play.

Klickt hei, fir op de ganzen Dossier vun der Kinneksklass am Automobilsport ze kommen.

