Den Hollänner huet sech knapp virum Leclerc an dem Carlos Sainz duerchgesat. Den Hamilton ass vun der 16. op déi 10. Plaz no vir gefuer.

De Weekend gouf an der Formel 1 den 2. Grand Prix vun der Saison zu Djeddah a Saudi-Arabien gefuer, obwuel et um Freideg eng Attack op eng Fabrick vun enger Pëtrolsentreprise gouf. Um Enn huet de Max Verstappen gewonnen. Et war seng éischt Victoire, nodeems hie beim Optakt am Bahrain nach ausgefall war. Op Plazen 2 an 3 sinn déi zwee Ferrari-Piloten Charles Leclerc an de Carlos Sainz gefuer.

VERSTAPPEN WINS IN JEDDAH!! 🏆



Leclerc finishes just behind in second, Sainz takes third#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/FaAhZ5w0v6 — Formula 1 (@F1) March 27, 2022

Resumé vun der Course

Beim Start ass de Segio Perez, dee vun der Pole Position gestart war, vir bliwwen. Och de Charles Leclerc huet seng zweet Plaz verdeedegt. Hannendru konnt de Max Verstappen virun de Carlos Sainz op déi drëtt Plaz no vir fueren. An den éischte Ronnen hu sech de Fernando Alonso an den Esteban Ocon vun Alpine e spannenden Duell ëm Plaz 6 geliwwert. Béid Fuerer hu sech näischt geschenkt a hu sech mat deels riskante Manöveren ëmmer erëm géigesäiteg iwwerholl.

Nodeems de Latifi an der 16 Ronn en Accident hat, huet de Leclerc vun der Situatioun profitéiert, fir sech no sengem Boxestopp op déi éischt Plaz no vir ze schaffen.

LAP 16/50



⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Latifi has hit the barriers exiting the final corner



The Canadian is ok #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/bpZaA1NyaF — Formula 1 (@F1) March 27, 2022

Nom Restart louch de Verstappen op der zweeter Plaz. De Carlos Sainz war nees den drëtten, dat nodeems de Sergio Perez de Spuenier wéinst enger Strof huet misse laanschtfuere loossen. An der Hallschent vun der Course hat sech de Lewis Hamilton op déi 6. Plaz gekämpft. Am Qualifying stoung de Britt just op Plaz 16. An der Suite konnt sech de Leclerc un der Spëtzt weider ofsetzen. Och op de Plazen hannendru gouf et keng Changementer.

12 Ronne viru Schluss si mat Alonso, Ricciardo a Bottas gläich dräi Coureuren ausgefall. Nom virtuelle Safety Car louchen de Leclerc an de Verstappen erëm ganz no beieneen un der Spëtzt. An de leschte Ronnen hu sech béid Fuerer e spannende Kampf geliwwert. Dem Verstappen ass et e puer mol gegléckt, laanscht de Leclerc ze fueren. Do Monegass konnt awer konteren an huet déi 1. Plaz verdeedegt. Dräi Ronne viru Schluss ass et dem Hollänner awer gelongen, laanscht de Ferrari-Pilot ze fueren. Um Enn huet de Verstappen seng 21. Victoire an der Formel 1 gefeiert. De Leclerc huet sech als Zweete knapp misse geschloe. Den anere Ferrari-Pilot Carlos Sainz huet de Podium komplettéiert.

De Kevin Magnussen huet a sengem Haas op e Neits iwwerzeegt an ass als 9. iwwer d'Arrivée gefuer. Domadder louch hien eng Plaz virum Lewis Hamilton, dee no der 16. Plaz am Qualifying mam Weekend a Saudi-Arabien net zefridde war. Och Aston Martin huet mat Plazen um Enn vum Tableau nees enttäuscht.

Klickt hei, fir op de ganzen Dossier vun der Kinneksklass am Automobilsport ze kommen.

D'Klassement vun der Course

D'WM-Wäertung

De Kalenner vun der Saison 2022