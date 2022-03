No den zwou éischte Coursse vun der Saison gesäit et op alle Fall emol esou aus.

Heescht den neien Duell an der Formel 1, nom Zweekampf zejoert tëscht dem Max Verstappen an dem Lewis Hamilton, elo Verstappen géint Charel Leclerc? No den zwou éischte Coursse vun der Saison mat der neier Generatioun vun den Autoe gesäit et op jiddwerfalls esou aus, wéi wa Ferrari ferm opgeholl hätt an de Weltmeeschter aus Holland op Red Bull säi ganzt Kënne géint de Monegass muss weisen.

Formel-1-Situatioun no 2 Courssen / Reportage Pierre Mans

Am Bahrain stoung de Ferrari-Pilot Charles Leclerc ganz uewen um Podium. Lo e Sonndeg a Saudi-Arabien war et de Max Verstappen op Red Bull. Déi zwee 24 Joer al Piloten hu sech fir den Ufank vun der Saison schonn Dueller geliwwert, déi elektriséieren, esou den RTL-Formel-1-Commentateur Serge Pauly.

Et war effektiv e Genoss nozekucken. Eleng zum Schluss, déi lescht 8-9-10 Ronnen, wou se taktéiert hunn, wa se virun der leschter Kéier iwwert den DRS-Stréch gefuer sinn, fir do ze kucken, fir eben net als Éischten iwwert dee Stréch ze fueren, fir duerno op der Ligne droite, déi duerno kënnt, den DRS notzen ze kënnen. Wat och nach dobäikënnt, ass wéi déi zwee op der Streck mateneen ëmginn, et ass esou wéi zwee Bouwen, déi sech op der Kartingpist richteg bekämpfen an duerno dann awer eppes zesummen drénke ginn.

Lo de Weekend goufen et awer a Saudi-Arabien an e puer Beräicher nawell Diskussiounen.

Op der Streck an nieft der Streck, et goufe vill politesch Diskussioune wéinst der Rakéitenattack op en Tanklager 20 Kilometer vun der Pist ewech, d'Fro vun de Mënscherechter an da goufen et vill Diskussiounen iwwert d'Streck selwer, wéinst der Sécherheet vun der Streck.

Fir déi nei Saison gouf et jo en neit Reglement wat d'Autoen ugeet. Dat neit aerodynamescht Konzept soll fir méi Spektakel op der Streck suergen. No den zwou éischte Coursse schéngt dat opzegoen:

Wat mer gesinn hunn, dat ass, datt déi net langweileg sinn. Et ass effektiv méiglech, fir méi no hannendrun ze fueren, dat heescht et gi vill Dueller, et gëtt méi geraibert. D'Pneuen erlaben och, datt ee méi attackéiere kann an datt d'Autoen am Mëttelfeld méi no beienee leien.

Déi Fro, déi sech awer och no deenen zwee éischte Grand Prixe stellt, ass, wat ass lass mam Rekordweltmeeschter Lewis Hamilton an och mat senger Ecurie Mercedes:

Bei Mercedes ass de W13 einfach ze lues. Am Qualifying hat een och nach de falsche Setup. An der Course huet ee verpasst, den Hamilton de richtege Moment eranzehuelen.

Lo fir Australien, deem nächste Grand Prix, erwaart sech de Serge Pauly nach net déi grouss Updaten un de Formel-1-Boliden. Déi sinn dann éischter zu Imola bei der 4. Course virgesinn. Dat mat deenen Updaten ass souwisou esou eng Saachen, seet den RTL-Formel-1-Commentateur:

Wann s de ee richtegen Update fënns, kanns de eng hallef Sekonn oder nach méi gewannen. Et däerf ee sech awer och keng Wonner erwaarden, well de Budget limitéiert ass, kënnen d'Ecurien net all Course en Update bréngen a wat och zanter dëser Saison ass, ass datt d'Zäit am Wandkanal limitéiert ass.



Deen nächste Grand Prix ass wéi gesot an zwou Wochen an Australien. No zwee Joer Absence duerch de Covid ass et dann de Retour fir d'Course am Albert Parc zu Melbourne.

An do ginn et da Fréibiren. De Qualifying fir de Grousse Präis vun Australien ass samschdes um 8 Auer an d'Course sonndes esouguer moies um 7 Auer eiser Zäit. Dat Ganzt kënnt Dir dann natierlech nees op Tëlee Lëtzebuerg op RTL ZWEE an op RTL.lu live suivéieren. D'Fräi Traininge sinn och um Internet. D'Course an d'Qualifikatioun kënnt Dir zanter dëser Saison och nach all Kéier 7 Deeg nom Grand Prix um RTL Play nach emol kucken.

Klickt hei, fir op de ganzen Dossier vun der Kinneksklass am Automobilsport ze kommen.

De Kalenner vun der Saison 2022