Mercedes krut bis elo d'Problemer vum Bouncing nach net an de Grëff. An den zwee éischte fräien Trainingen war all Kéiers e Ferrari am séiersten.

E Sonndeg de Moien ginn et fir alleguerten d'Formel 1 Supporter Fréibiren. Zwee Joer war elo duerch de Covid an déi zoue Grenzen an Australien kee Grand Prix um 5. Kontinent. Elo ass et fir déi drëtte Course vun der Saison awer de Retour zu Melbourne, an et stellt sech d'Fro, ob Red Bull d'Dominanz am Albert Parc vun Mercedes a Ferrari vun de leschte 6 Editioune brieche kann.

Virschau op de Grousse Präis vun Australien

Bis elo stoung eréischt eng Kéier ee Pilot vun der éisträichescher Ecurie beim Grousse Präis vun Australien ganz uewen um Podium, an dat war virun 11 Joer de Sebastian Vettel. Fir elo dëst Joer engem Pilot oder enger Ecurie d'Favoritteroll zouzeschreiwen ass richteg schwéier. D'Kaarte goufen duerch déi nei Autoe komplett néi gestéckelt, et gouf wéi gesot virun 3 Joer fir d'lescht am Albert Parc gefuer, an d'Streck ass och e bësse geännert ginn. Serge Pauly: "Wa mer an der Statistik kucken, dann ass et eng Mercedes-Streck, do stoung de Lewis Hamilton 6 mol op der Pole. Mä wat ass déi Statistik haut nach Wäert. Et dierft nees en Duell Ferrari-Red Bull, Charles Leclerc - Max Verstappen ginn."

D'Weltmeeschter-Ecurie mam Rekordweltmeeschter Lewis Hamilton ass wäit hannert den Erwaardungen an d'Saison gestart. Bei Mercedes ass ee sech och bewosst, datt d'Problemer nach net esou séier geléist sinn.

Serge Pauly: "Mercedes schwätzt net laang ronderëm de Bräi. Den Toto Wolff geet esouguer esou wäit, datt hie seet, datt si den Auto am Moment nach net verstinn. Si hunn e Problem mam Bouncing. Dat Rezept fir géint de Bouncing virzegoen, ass fir den Auto hanne méi héich ze setzen. 1 Zentimeter méi héich, bedeit e Verloscht vun 0,5 Sekonnen pro Tour."

No 5 Nuets-Grand-Prixen hannerteneen, gëtt elo an Australien nees am Dag gefuer. No Saudi-Arabien ass een awer och elo nees op engem Stadcircuit, an dee bréngt ëmmer besonnesch Erausfuerderunge mat sech, seet eisen Formel-1-Commentateur.

Serge Pauly: "Wäert sech de Circuit iwwert de Weekend zimmlech séier veränneren. Et kann een dovun ausgoen, datt een am 1. fräien Training quasi guer kee Gripp hues, an dee Gripp wäert sech dann awer mat all Kilometer dee gefuer gëtt, opbauen. Da war de Circuit am Albert Parc ëmmer zimmlech knubbeleg, e gouf awer elo nei macadamiséiert, et huet een eng Schikan erausgeholl fir eng weider Iwwerhuelméiglechkeet ze schafen an et gi 4 DRS-Zonen. Vun den aktuelle Piloten huet de Sebastian Vettel, deen no senger Coronainfektioun nees dobäi ass, déi meeschte Victoiren(3) op sengem Kont stoen. De Lewis Hamilton huet zweemol zu Melbourne gewonnen."

An déi zwee grouss Rivale vum Ufank vun dëser Saison, de Charel Leclerc an de Weltmeeschter Max Verstappen konnte sech bis elo "Down Under" nach ni an de Palmarès androen. Déi zwee éischt fräi Trainingen hunn mer schonn hannert eis, an déi hu gewisen, datt et nees op den Duell Ferrari-Red Bull erausleeft.

E Samschdeg de Moien um 5 Auer kënnt dir deen drëtte fräien Training op rtl.lu suivéieren. De Qualifying e Samschdeg de Moien um 8 Auer, an d'Course mam Virprogramm e Sonndeg de Moien vu 6.30 Auer un, sinn och Live op Tëlee Lëtzebuerg op RTL Zwee ze gesinn.