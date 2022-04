E Sonndeg de Moie fréi eiser Zäit stoung de Grousse Präis vun Australien an der Formel 1 um Programm.

Beim Depart gouf et an de viregte Positioune keng gréisser Changementer, bis op de Lewis Hamilton, dee sech vun der 5. op déi 3. Plaz no vir geschafft huet. De Charles Leclerc, dee vun der Pole Position aus an d'Course gaangen ass, konnt sech vun Ufank un ofsetzen. De Max Verstappen konnt dem Monegass nëmme seele geféierlech ginn.

De Leclerc huet d'Féierung déi komplett Course iwwer souverän geréiert an huet um Enn dann och verdéngt gewonnen. De Max Verstappen huet an der 39. Ronn missen d'Course opginn a krut deemno och an Australien nees keng Punkten. Deemno e weidere Réckschlag fir den amtéierende Weltmeeschter, iwwerdeems de Leclerc op en Neits vill Punkte sammele konnt. De Monegass ass nämlech och nach déi séierst Ronn gefuer.

Um Enn wënnt also de Leclerc eng relativ eesäiteg an onspektakulär Course virum Sergio Perez an dem George Russell. Fir de Monegass war et iwwerdeems déi véiert Victoire a senger nach jonker Karriär.

Klickt hei, fir op de ganzen Dossier vun der Kinneksklass am Automobilsport ze kommen.

D'Klassement vum FORMULA 1 HEINEKEN AUSTRALIAN GRAND PRIX 2022

D'WM-Wäertung

De Kalenner vun der Saison 2022