Den Ducati-Pilot huet sech zu Austin virum Alex Rins an dem Mann op der Pole Jack Miller duerchgesat.

E Sonndeg stoung an der MotoGP de Grousse Präis vun den USA zu Austin um Programm. Um Enn konnt sech den Enea Bastianini seng zweet Victoire an dëser Saison sécheren. Hien iwwerhëlt domadder och d'Féierung am WM-Klassement. Um Podium stoungen nach den Alex Rins an den Jack Miller.

Fënnef Ronne viru Schluss hat de Bastianini de Miller, dee vun der Pole Position gestart war, iwwerholl a sech un d'Spëtzt gesat. De 24 Joer alen Italiener hat duerno déi besser Pace an huet sech um Enn souverän duerchgesat.

Fir Action huet de Marc Marquez gesuergt. Bei sengem Retour hat den Honda-Pilot e ganz schlechte Start erwëscht a war nëmmen als Leschten an déi éischt Kéier gaangen. Duerno huet de Spuenier awer ee Pilot nom aneren iwwerholl an ass um Enn nach mat der 6. Plaz belount ginn.

D'Moto2-Course um Circuit of The Americas an den USA gouf vum Tony Arbolino gewonnen. Fir hien ass et déi éischt Victoire. Den Ai Ogura an den Jake Dixon hunn de Podium komplettéiert.

D'Course an der Moto 3 gëtt eréischt um 21.30 Auer gefuer.