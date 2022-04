Mir ware Backstage an den RTL-Studioe mat dobäi virun der Grand-Prix-Emissioun an der Formel 1.

Dir kennt et villäicht aus den Oscar-Nuechten oder de Super-Bowl-Eventer. Wie live dobäi wëll sinn, muss sech matzen an der Nuecht virun den Ecran sëtzen.

Ma e Sonndeg waren d'Formel-1-Fans gefuerdert. Zu Melbourne an Australien ass nämlech de Grand Prix gefuer ginn an dat moies fréi. Och fir eis Sport-Journalisten, déi live aus dem RTL-Studio bericht hunn, war et ee ganz besonnesche Schaffdag. D'Magazin-Ekipp war bei dëser Sendung Backstage mat dobäi.

