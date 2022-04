Um Autodromo Enzo e Dino Ferrari gi richteg vill Punkte verdeelt. Et ass nämlech den éischte Sprint-Weekend vun der Saison.

An der Q1 vun der Quali um Freideg war et no e puer Minutten eng Ënnerbriechung wéinst technesche Problemer beim Williams vum Alexander Albon. Seng Brems hanne riets hat Feier gefaangen a war explodéiert.

No der Reprise war et um Enn vun der éischter Manche ganz spannend fir Mercedes: De Lewis Hamilton war op der 15. Plaz, den George Russel op der 12.

Fir den Ufank vun der Q2 gouf bemol Reen iwwer der Pist annoncéiert. Fir eng séier Ronn ze fueren, sinn d'Piloten alleguerte mateneen erausgefuer. Du koum et nees zu enger Ënnerbriechung. De Carlos Sainz säi Ferrari stoung no Iwwersteieren am Sand. Obschonn hie fir Q3 qualifizéiert war, huet de Sainz de Rescht vun der Quali misse vun der Box aus kucken.

Wéi d'"Red-Flag"-Phas opgehuewe gouf, huet et awer effektiv ugefaang mat reenen. Resultat: Déi 2 Mercedes-Pilote Russel an Hamilton hunn déi lescht Ronn net méi materlieft. Dat war zënter Suzuka 2012 schonn net méi geschitt.

An der Q3 hu sech de Max Verstappen an de Charles Leclerc näischt geschenkt. De Red-Bull Pilot hat d'Nues vir, wéi no enger Sortie de Route vum Valtteri Bottas d'Sëtzung nees ënnerbrach gouf.

Déi lescht 8 Piloten hunn déi lescht 3 Minutten fir ee Showdown genotzt, ma d'Streck war naass. Um Enn war den hollännesche Weltmeeschter virop, dat virum Charles Leclerc an dem Lando Norris um Mclaren.

Fir de Samschdes-Sprint opzewäerten, kritt de Gewënner elo 8 amplaz 3 Punkten. Am Ganze kréien déi éischt 8 vum Sprint Punkten.

No zwou Victoiren an 3 Courssen steet de Charles Leclerc am Weltmeeschterschaftsklassement souverän un der Spëtzt mat 71 Punkten, 34 virum zweeten, dem Georges Russell op Mercedes. Den Titelverdeedeger Max Verstappen huet op sengem Red Bull als 6. schonn e Retard vun 46 Punkten op de Monegass.

D'Scuderia wäert och dëse Weekend, dee mat der Qualifikatioun agelaut gëtt, staark sinn. D'Konkurrenz huet awer eng Rei Updaten an Upgraden mat op de legendäre Circuit bruecht, dozou den RTL Formel 1-Commentateur Serge Pauly:

De Ferrari ass gutt, si musse vläicht näischt änneren. Déi aner hu Problemer. Red Bull muss seng Fiabilitéit an de Grëff kréien. Mercedes muss mat sengem W13 méi séier ginn. E Sonndeg ass dann wéi ëmmer de Grand Prix, dee mat 309 Kilometer iwwer 63 Ronnen geet.

D'Klassement vum FORMULA 1 ROLEX GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA-ROMAGNA 2022

D'WM-Wäertung