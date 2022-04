Am éischte Sprint vun der Saison gewënnt de Max Verstappen virum Charles Leclerc an dem Sergio Perez. Den Hollänner séchert sech 8 Punkten am Championnat.

De RedBull-Pilot Max Verstappen war vun der Pole Position an de Sprint gaangen, dat virum Charles Leclerc op Ferrari an dem Lando Norris op McLaren. Den Haas-Pilot Kevin Magnussen hat sech an der Qualifikatioun déi véiert Plaz geséchert.

De Charles Leclerc koum schonn um Depart laanscht de Verstappen. An de Ronnen duerno hat de Pilot vu Ferrari de Sprint ënner Kontroll, an de leschte Ronne koum den Hollänner awer nach eng Kéier richteg no a konnt zwou Ronne viru Schluss laanscht de Monegass fueren.

Um Enn setzt sech de Max Verstappen virum Charles Leclerc an dem Sergio Perez duerch a séchert sech duerch dës Victoire och d'Pole Position fir de Grand Prix an der Emilia-Romagna um Sonndeg. De Lewis Hamilton kënnt par conter just op déi 14. Plaz.

Fir de Samschdes-Sprint opzewäerten, kritt de Gewënner elo aacht amplaz dräi Punkten. Am Ganze kréien déi éischt Aacht vum Sprint Punkten.

D'Klassement vum Sprint vum Samschdeg gëllt als Startopstellung fir d'Course um Sonndeg. Kuckt iech de Sprint zu Imola nach eng Kéier am RTL Play un.

D'Klassement vum FORMULA 1 ROLEX GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA-ROMAGNA 2022

D'WM-Wäertung

De Kalenner vun der Saison 2022