Den Hollänner Verstappen widderhëlt seng Victoire aus dem Virjoer beim Grand Prix zu Imola. Zweete gëtt de Sergio Perez virum Lando Norris op McLaren.

Nom Sprint um Samschdeg, wou de Max Verstappen sech virum Charles Leclerc a sengem Teamkolleeg Sergio Perez duerchsetze konnt, war et um Sonndeg déi véiert Course vun der Saison. D'Startopstellung war déi selwecht wéi d'Placéierung bei der Arrivée vum Sprint.

Beim Grand Prix vun der Emilia-Romagna gouf et eng souverän Victoire vum Max Verstappen op RedBull viru sengem Teamkolleeg Sergio Perez an dem Lando Norris op McLaren. De Féierenden am Klassement Charles Leclerc huet duerch eng Sortie de route néng Tier viru Schluss seng drëtt Plaz fortgeheit a gëtt um Schluss de Sechsten. Déi éischt Punkte vun der Saison gouf et fir d'Ecurie vun Aston Martin, wou de Lëtzebuerger Mike Krack Teamchef ass, duerch Plazen 8 an 10 vum Sebastien Vettel a Lance Stroll.

Am éischten Drëttel vun der Course war de Circuit nach naass vum ville Reen um Moien, mee duerno ass d'Pist méi dréchen an d'Course méi séier ginn.

De Max Verstappen konnt d'Pole Position beim Start behaapten an de Sergio Perez wéi och de Lando Norris konnte sech laanscht de Ferrari-Pilot Leclerc drécken. De Carlos Sainz am zweete Ferrari war no der éischter Kéier duerch eng Touche vum Daniel Ricciardo schonn aus der Course.

An den nächste Ronnen huet de Sergio Perez de Charles Leclerc hannert sech gehalen a sengem Teamkolleeg Verstappen domat gehollef seng zweet Victoire vun der Saison anzefueren.

De Lewis Hamilton huet sech wärend der ganzer Course op den hënneschte Plaze gestridden a koum um Schluss net iwwer déi 13. Plaz eraus. An der 41. Ronn gouf de Rekordweltmeeschter souguer vum Verstappen iwwerronnt.

Mat dëser Victoire huet de Weltmeeschter Verstappen den Ecart op de Charles Leclerc op 28 Punkte verkierzt a läit elo op der zweeter Plaz am Klassement. Den Hollänner krut och en Zousazpunkt fir déi séiert Ronn vun der Course.

D'Klassement vum FORMULA 1 ROLEX GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA-ROMAGNA 2022

D'WM-Wäertung

De Kalenner vun der Saison 2022