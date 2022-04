Hien huet sech mat enger Avance vu 4 Sekonne virum Ott Tänak duerchgesat.

An der Rallye Weltmeeschterschaft huet de Finn Kalle Rovanperä (Toyota) déi drëtt Manche vun der Saison gewonnen. Bei der Rallye Kroatien hat hien no 20 Speciallen eng Avance vu 4 Sekonnen op den Est Ott Tänak (Hyundai). Op de Podium ass nach den Thierry Neuville (Hyundai) gefuer. De Belsch hat e Réckstand vu knapp 2 Minutten an 30 Sekonnen.

Leader am General bleift de Kalle Rovanperä.