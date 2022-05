Fir déi éischte Kéier ass d'Kinneksklass aus dem Automobilsport um fuschneie Stroossecircuit an der Stad a Florida op Besuch.

Virschau Grousse Präis vu Miami / Rep. Christophe Hochard

Wann een déi lescht Deeg op de soziale Medien ënnerwee war, hat ee bal d'Impressioun, wéi wann déi éischt Formel-1-Course zu Miami, de Super Bowl, d'Finall vum American Football, wär, den RTL-Formel-1-Commentateur Serge Pauly:

De Lewis Hamilton huet mam Tom Brady Golf gespillt, den Georges Russell huet sech e Basketmatch vun de Miami Heat ugekuckt, de Lando Norris an den Daniel Ricciardo si mat engem ganz speziellen Outfit duerch de Paddock mam Starmoderator James Cordon gelaf an de Pierre Gasly war mat der Basketballlegend Michael Jordan iessen, an deen huet esouguer säin Helm ugedoen.

Zeréck awer bei dat sportlecht, d'Piloten hunn elo den neie Miami Internationale Autodrome mat senge 5,41 Kilometer a sengen 19 Kéiere misse kenneléieren:

Et ass en opreegende Mix vu Kéieren. Et si ganz lues Kéieren an dann hunn mer och séier Kéiere mat 270 - 280 Kilometer an der Stonn. Wat feelt sinn déi mëttelséier Kéieren. Dat mécht dann déi grouss Erausfuerderung, fir de richtege Kompromëss beim Setup ze fannen.

Dës Saison gesäit jo alles no engem Duell Charel Leclerc op Ferrari géint Max Verstappen op Red Bull aus. Wann een de Bilan vum leschte Grand Prix zu Imola zitt, stellt ee fest, datt d'italienesch Ecurie e bëssen hannert d'Ekipp vum Weltmeeschter gefall war:

Den Upgrade, dee Red Bull mat an Italien bruecht hat, huet perfekt gepasst. Lo fir Miami huet Ferrari kleng Updaten matbruecht, déi awer éischter spezifesch fir de Circuit sinn.

D'Suergekand vun de grousse Ekippe war fir dëse Saisonufank ganz kloer Mercedes. Fir Miami huet d'Weltmeeschter-Ecurie awer e gréisseren Update, wat d'Aerodynamik ugeet, matbruecht. De fiichten an den hënneschte Fligel goufe komplett nei gezeechent an den Auto, de W13, huet och e puer Kilo verluer.

D'Fräi Trainingen e Freideg den Owend an e Samschdeg kënnt Dir op RTL.lu an um RTL Play suivéieren. De Qualifying e Samschdeg den Owend um 22 Auer an d'Course mat eisem Virprogramm e Sonndeg den Owend vu. 20.45 Auer u sinn dann och live op Tëlee Lëtzebuerg op RTL ZWEE ze gesinn.