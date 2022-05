E Samschdeg um 11 Auer gouf déi zweet Manche vum Porsche Carrera Cup Däitschland zu Spa Francorchamps gefuer.

Gewonne gouf d'Course grad ewéi e Freideg vum Laurin Heinrich. Plaz 2 geet un de Morris Schuring a Plaz 3 un de Bastian Buus. Den Dylan Pereira verpasst de Podium ëm eng knapp Sekonn an huet sech um Enn nach staark musse géint de Larry Ten Voorde wieren, dee vun hannen Drock gemaach huet.

An der ProAM-Wäertung kann de Carlos Rivas sech mat grousser Avance virum Jan-Erik Slooten duerchsetzen. Den Alshehab kënnt op déi 3. Plaz an där Kategorie. Et ass dem Rivas seng 41. Victoire an der ProAM.

RTL-Artikel (6.5.22): Porsche Carrera Cup Däitschland: Carlos Rivas wëll säin Titel an der Amateurkategorie verdeedegen

Andréck vu Spa Francorchamps

Carrera Cup Däitschland (6.5.22) (ATP)

Carrera Cup Däitschland 2022 mam Dylan Pereira a Carlos Rivas (5.5.22) (Romain Scheffen)

Kalenner Porsche Carrera Cup Däitschland 2022

05.05. – 07.05.2022: Circuit de Spa-Francorchamps (FIA WEC), Courssen 1+2

20.05. – 22.05.2022: Red Bull Ring (ADAC GT Masters), Courssen 3+4

17.06. – 19.06.2022: Autodromo Enzo e Dino Ferrari Imola (DTM), Coursse 5+6

24.06. – 26.06.2022: Circuit Zandvoort (ADAC GT Masters), Coursse 7+8

05.08. – 07.08.2022: Nürburgring (ADAC GT Masters), Courssen 9+10

19.08. – 21.08.2022: Lausitzring (ADAC GT Masters), Courssen 11+12

23.09. – 25.09.2022: Sachsenring (ADAC GT Masters), Courssen 13+14

21.10. – 23.10.2022: Hockenheim (ADAC GT Masters), Coursse 15+16