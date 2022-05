De Carlos Sainz geet um Sonndeg vun der zweeter Positioun an d'Course. An der zweeter Startrei stinn de Max Verstappen an de Sergio Perez.

An der éischter Course vun der Formel 1 zu Miami gëtt et eng rout éischt Startrei, d'Ferrari-Pilote Leclerc a Sainz sinn déi bescht Zäiten am Qualifying gefuer. Dohannert reie sech béid Red-Bull-Piloten, de Max Verstappen an de Sergio Perez, an. Eng positiv Iwwerraschung ass d'Positioun 5 fir de Valtteri Bottas op Alfa Romeo, viru sengem eemolegen Teamkolleeg Lewis Hamilton op Mercedes. D'Ecurie vum Lëtzebuerger Mike Krack, Aston Martin, war mam Lance Stroll am drëtte Qualifying vertrueden. De Sebastian Vettel gouf schonn am Q2 eliminéiert a start vun der 13. Plaz, dat hannert dem George Russell op Mercedes. D'Iwwerraschung-Ecurie vun der Saison, d'Team Haas, hat kee gudden Dag erwëscht. De Kevin Magnussen gouf schonn am éischte Qualifying als 16. eliminéiert, de Mick Schumacher start e Sonndeg just eng Positioun besser. Den Depart ass e Sonndeg um 21.30 Auer. Verfollegt d'Course live op RTL ZWEE oder am Livestream op RTL.lu. Klickt hei, fir op de ganzen Dossier vun der Kinneksklass am Automobilsport ze kommen. D'Klassement vum FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2022 D'WM-Wäertung De Kalenner vun der Saison 2022 © RTL Links PDF: De Formel-1-Kalenner vun der Saison 2022